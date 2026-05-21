Наталья Шевнина скончалась в больнице № 36.

Владельцем Toyota RAV4, сбившим на Фурманова 44-летнюю Наталью Шевнину на Harley-Davidson, оказался адвокат конторы № 8 Илья Кочетов. По предварительной информации, именно он был за рулем иномарки вечером 19 мая. На момент публикации связаться с Ильей Кочетовым не удалось.

На кадрах видно, как кроссовер поворачивает с улицы Фурманова на Степана Разина. В этот момент в правую фару Toyota врезался мотоцикл. Наталья Шевнина скончалась от тяжелых травм в ГКБ № 36. У нее остался сын-кадет и 17-летняя дочь.

В Екатеринбурге скончалась мотоциклистка, разбившаяся на Фурманова в аварии с кроссовером

В последние годы Наталья Шевнина работала риелтором. Ее мужа – Андрея Шевнина задержали в октябре 2024 года по обвинению в убийстве и изнасиловании двух 13-летних девочек в 1994 году.

– Очень светлый человечек, всегда помогала всем…проявляла заботу к слабым. И только в понедельник, 18 мая, мы все ее поздравляли с Днем рождения и восхищались ее талантом видеть только положительное в людях, – рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая Натальи.

Как сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, главное следственное управление ведомства уже назначило необходимые экспертизы.

– Процессуальное решение по факту данного ДТП будет принято по итогам комплексной видео-автотехнической и судебно-медицинской экспертиз, – отметил полковник Валерий Горелых.

Последствия аварии.

По словам автоэксперта Кирилла Форманчука, следователям предстоит выяснить, как именно работал светофор на перекрестке. И была ли у водителя кроссвера возможность избежать столкновения.

– Мы видим на записи, что автомобилю горит зеленый сигнал. Но нужно также понимать, какой сигнал видела мотоциклистка. И мог ли автомобилист избежать столкновения и не поворачивать, если видел, как на него несутся во встречном направлении. Такие дела зачастую неоднозначны, а суды могут длиться годами, – пояснил в беседе с «КП-Екатеринбург» Кирилл Форманчук.

Напомним, что по версии следствия, 16 октября 1994 года Андрей Шевнин с дядей (числится пропавшим без вести. – Прим. ред.) заманили девочку в квартиру на улице Начдива Онуфриева, где изнасиловали и убили ее.

Андрей Шевнин коллекционировал мотоциклы

Опасаясь, что подруга погибшей может стать свидетелем, они попросили Кузнецова привести ее в ту же квартиру. Девочка согласилась поехать со знакомым, позже ее также изнасиловали и убили. Чтобы замести следы, Шевнин и Кузнецов вывезли тела на берег Чусовского озера, облили бензином и подожгли. Изуродованные трупы на следующее утро нашли рыбаки.

– Желая быть уверенными в наступлении смерти второй малолетней, дополнительно нанесли ей клинком острого ножа не менее 10 ударов в область шеи, грудной клетки и живота. Кроме того, они подожгли трупы убитых, после чего совместно покинули место происшествия, – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В 2026 году Андрей Шевнин, его старший сын Михаил, любовница Елена Мирюгина, а также адвокаты Алексей Рябцев и Жанна Калегина стали фигурантами уголовного дела о подкупе ключевого свидетеля. Речь идет о передаче 500 тысяч рублей женщине, которая в детстве знала убитых девочек.

Наталья Шевнина ходила к мужу в суд, несмотря на то, что процесс закрытый

С августа 2025 года уголовное дело Андрея Шевнина об убийстве школьниц рассматривается Ленинским районным судом. По данным «КП-Екатеринбург», Наталья Шевнина приходила на все закрытые процессы, чтобы увидеть мужа во время конвоирования.

