Наталья Шевнина скончалась, не приходя в сознание.

Родственники екатеринбурженки Натальи Шевниной, разбившейся в аварии на Фурманова, не требуют компенсации морального вреда от второго участника ДТП – адвоката Ильи Кочетова. Вечером 19 мая Toyota RAV4 юриста поворачивала на улицу Народной Воли, в этот момент в кроссовер влетел Harley-Davidson.

С переломами ребер, таза и крестца 44-летнюю Наталью госпитализировали в ГКБ № 36. Следующим вечером женщина скончалась, не приходя в сознание. У нее остались сын и дочь. Ее муж, бизнесмен Андрей Шевнин, полтора года находится под стражей. Его обвиняют в убийстве и изнасиловании двух 13-летних девочек в 1994 году.

В Екатеринбурге скончалась мотоциклистка, разбившаяся на Фурманова в аварии с кроссовером

По словам свекрови погибшей Галины Ткач, семья не намерена мстить водителю иномарки.

– Реветь хочется каждый день. Дети остались матери. Пусть все будет, как решит следствие. Требовать денег или тюремного срока мы не будем. Его жизнь наказала, ему жить с этим. Он видел, как наша девочка умирает. Пусть позвонит и извинится. Когда я приехала на место аварии, Наташа даже дышать не могла – ребра пробили легкие. Поэтому ее сразу ввели в кому, – рассказала в беседе с «КП-Екатеринбург» Галина Ткач.

Наталья Шевнина полюбила мотоциклы благодаря мужу.

Андрей Шевнин известен в мотосообществе Урала, как поклонник Harley-Davidson. Его супруга любила ездить на байке по ночному городу. А мотоцикл, на котором она была в тот роковой день, был подарком мужа.

– Водитель Toyota RAV4 попросил контакты родственников, чтобы через них решать вопросы о компенсации морального вреда. Андрей Владимирович в шоке от происходящего вокруг него. Наталья всегда ездила по правилам дорожного движения, всегда в экипировке. У нее стаж на мотоцикле был более пяти лет, – добавил адвокат бизнесмена Сергей Никифоров.

Ранее официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых сообщал, что точные обстоятельства ДТП будут выявлены в ходе назначенных экспертиз. Сам Илья Кочетов воздержался от комментариев до окончания предварительного следствия.

Осенью 2024 года Следственный комитет сообщил о раскрытии двойного убийства 13-летних школьниц, совершенного в октябре 1994 года. Правоохранители считают, что к преступлению причастны 49-летний бизнесмен Андрей Шевнин и его знакомый Василий Кузнецов, которым на момент убийства было по 18 лет.

По данным следствия, 17 октября 1994 года 18-летний Шевнин вместе со своим дядей (числится без вести пропавшим – Прим.ред) заманил к себе в квартиру на улице Начдива Онуфриева одну из 13-летних жертв, где они вдвоем изнасиловали её, задушили, а затем добили ударом ножа в голову. Опасаясь разоблачения, мужчины решили устранить подругу погибшей, которая знала, куда та пошла. Для этого Шевнин привлёк приятеля – Василия Кузнецова. Доверявший Кузнецову подросток согласился поехать с ним, но в той же квартире была изнасилована и убита.

После убийства Шевнин и Кузнецов вывезли тела на «пятерке» к Чусовскому озеру, облили бензином и подожгли, но обгоревшие останки нашли рыбаки уже на следующее утро. Экспертиза показала, что перед сожжением второй девочке дополнительно нанесли не менее 10 ножевых ранений.

Примечательно, что Шевнин и Кузнецов уже проходили подозреваемыми в 1994 году, однако в то время улик было недостаточно. Раскрыть преступление спустя десятилетия удалось благодаря прогрессу в ДНК-анализе. Следствие заявляет, что в машине Шевнина были найдены окровавленная одежда, кровь, а на телах – следы биологических жидкостей.

Другой ключевой уликой стали показания Василия Кузнецова, который заключил досудебное соглашение, признал вину и дал показания на соучастников. Сам Андрей Шевнин категорически отрицает причастность, настаивая на том, что его оговаривают.

Уголовное дело Андрея Шевнина рассматривает Ленинский суд Екатеринбурга. В начале 2026 года он вместе со старшим сыном Михаилом, знакомой Еленой Мирюгиной, а также адвокатами Алексеем Рябцевым и Жанной Калегиной стал фигурантом уголовного дела о подкупе свидетеля. Речь идет о передаче 500 тысяч рублей женщине, которая дружила с убитыми девочками в детстве.

