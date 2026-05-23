В Екатеринбурге простились с разбившейся на мотоцикле Натальей Шевниной. Трагедия произошла вечером 19 мая на перекрестке улиц Фурманова и Степана Разина. В тот день Наталья по привычке каталась на Harley-Davidson своего мужа – Андрея Шевнина.
На перекрестке мотоцикл врезался в Toyota RAV4 под управлением 63-летнего адвоката Ильи Кочетова. От удара Наталья получила переломы ребер и таза. С травматическим шоком ее госпитализировали в больницу № 36, где она позже впала в кому.
Вечером 20 мая ее состояние ухудшилось. Сердце Натальи Шевниной остановилось в 18:20. Врачи проводили реанимационные мероприятия до 18:50. В это же время была констатирована смерть Натальи. За сутки до аварии она в кругу друзей отпраздновала 44-летие.
– Очень светлый человечек, всегда помогала всем…проявляла заботу к слабым. И только в понедельник, 18 мая, мы все ее поздравляли с Днем рождения и восхищались ее талантом видеть только положительное в людях, – рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая Натальи.
Прощание с Натальей Шевниной прошло в доме «Вознесение», похороны пройдут на Широкореченском кладбище. У нее остались сын и дочь.
Напомним, что с октября 2024 года Андрей Шевнин находится в следственном изоляторе по обвинению в убийстве и изнасиловании двух 13-летних школьниц, чьи тела были найдены у Чусовского озера в апреле 1994 года.
По версии следствия, дети стали жертвами Андрея Шевнина, его дяди и близкого друга Василия Кузнецова. Считается, что Андрей Шевнин изнасиловал девочек, после чего всадил нож им в голову. А когда трупы были вывезены к озеру, их дополнительно изрезали ударами в грудь. После чего облили горючим и подожгли. Уголовное дело Андрея Шевнина рассматривает Ленинский районный суд.
В 2026 году Андрей Шевнин, его старший сын Михаил, знакомая Елена Мирюгина, а также адвокаты Алексей Рябцев и Жанна Калегина стали фигурантами уголовного дела о подкупе ключевого свидетеля. Речь идет о передаче 500 тысяч рублей женщине, которая в детстве знала убитых девочек.
