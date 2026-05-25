Станислав Ильин оставил гражданской жене записку и загадочно исчез. Фото: соцсети

На шоу «Пусть говорят» раскрыли новые подробности загадочного исчезновения 33-летнего бизнесмена. Станислава Ильина разыскивают уже больше шести месяцев. Мужчина жил в коттеджном поселке Рассоха (в Свердловской области) с гражданской супругой и ее 6-летним сыном.

17 ноября 2025 года бизнесмен внезапно исчез, оставив жене записку с текстом: «Я во многом не прав. Я много чего натворил. Мне нужно все исправить. На некоторое время я пропаду, но вернусь к новогодним праздникам». После статьи «КП-Екатеринбург» историей Станислава заинтересовались на Первом канале.

«УЕХАЛ В НЕИЗВЕСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ»

Станислав Ильин и его гражданская жена Таисия (имя изменено, - Прим. ред.) были вместе около трех лет. Мужчина занимался бизнесом, связанным с приготовлением барбекю на фестивалях и мероприятиях, а также строительством бань. В глазах соседей у него была успешная жизнь и счастливая семья.

Но все оказалось не так радужно. За несколько месяцев до исчезновения Станислава многие в поселке заказали у него бани, но он не выполнил работы в срок.

- Люди стали требовать деньги обратно. Кому-то он вернул, а кому-то все еще должен, так как внезапно исчез. В общей сложности он остался должен миллионы рублей, - рассказывали ранее «КП-Екатеринбург» соседи.

У Станислава был свой бизнес. Фото: сооцсети

Как рассказала на шоу «Пусть говорят» сестра пропавшего, ночью 17 ноября Станислав сел в такси и уехал в неизвестном направлении.

- С того дня он не выходит ни с кем из родных и близких на связь. Для него это не свойственно. У нас дружная семья. Мы всегда друг друга поддерживаем. У меня в голове не укладывается, как он мог с нами так поступить. Но мы верим, что он жив. О другом не хочется даже думать, - поделилась в эфире сестра пропавшего Екатерина.

Мать и гражданская жена Станислава отказываются общаться с журналистами. Сниматься в шоу они также не согласились.

Корреспондент «КП-Екатеринбург» также приняла участие в программе. Фото: кадр из выпуска

«ЖЕНА УЕХАЛА В СОЧИ»

Как ранее рассказывали «КП-Екатеринбург» соседи, через пару дней после исчезновения супруга Таисия собрала вещи и уехала вместе с ребенком. Судя по соцсетям женщины, какое-то время она жила в Санкт-Петербурге, затем перебралась в Сочи.

- Соседям они говорили, что взяли дом в ипотеку, но после исчезновения Станислава оказалось, что просто снимали его, - рассказывали знакомые семьи.

На шоу «Пусть говорят» сестра пропавшего объяснила внезапный отъезд Таисии.

- После пропажи Стаса на нее вылился весь негатив, поэтому она собрала вещи и уехала. Хочется ее защитить. Она тоже потеряла близкого человека. Мы с ней на связи. Она тоже переживает. Было много слухов, что они в Сочи вместе живут. Но это только слухи.

На шоу также выступила близкая подруга пропавшего. Ей оказалась известная в Екатеринбурге блогер Света Ананас. Она рассказала, что незадолго до исчезновения Станислав занял у нее 1,5 миллиона на развитие бизнеса, пообещав вернуть с процентами.

Сестра пропавшего вышла в эфир по мобильной связи. Фото: кадр из выпуска

Эксперты студии назвали свои версии того, что могло произойти со Станиславом.

«Может быть, он в бессознательном состоянии лежит, может быть, он в какую-то сложную ситуацию попал», - предположила адвокат Елена Пономарева.

«Человек набрал много денег. Кто-то потребовал вернуть. Его запугали. Он испугался, скрылся, чтобы родных не подставлять», - считает криминалист Михаил Игнатов.

«Может быть, жена с ним что-то сделала. Мы же не знаем, какие у них на самом деле были отношения», - подумала блогер Ольга Казаченко.

«Сложилось впечатление, что он эти записки писал под диктовку тех, кому он задолжал. Может быть, эти люди с ним уже давно расправились», - предположила певица Мила Романиди.

Напомним, расследованием пропажи Станислава Ильина занимается МО МВД России «Заречный». В полиции «КП-Екатеринбург» ранее сообщали, что у мужчины есть кредиты, а со слов гражданской жены год назад он начал продавать часть своего бизнеса.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают возможные места нахождения пропавшего. К поискам также подключены волонтеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«За ним следили»: на шоу Малахова раскрыли новые подробности исчезновения парня, пропавшего после ДТП и комы. Родные парня, пропавшего после ДТП и комы, снялись в шоу Андрея Малахова (подробнее)