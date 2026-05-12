Станислав Ильин оставил гражданской жене записку и загадочно исчез. Фото: соцсети

На Урале уже почти шесть месяцев ищут 33-летнего бизнесмена Станислава Ильина. Мужчина жил в коттедже в поселке Рассоха (Белоярский муниципальный округ) с гражданской женой и 6-летним ребенком. Ночью 17 ноября 2025 года Станислав бесследно исчез. По словам соседей, уже через два дня супруга бизнесмена собрала вещи и вместе с сыном переехала из дома…

«ОСТАВИЛ ЗАПИСКУ»

Последние несколько лет Станислав Ильин жил в коттеджном поселке Рассоха в ЖК «Зeленыe квapтaлы». Судя по социальным сетям пропавшего, ранее он занимался приготовлением барбекю на различных фестивалях и мероприятиях. А за несколько месяцев до исчезновения мужчина занялся строительством бань.

- Они с Таисией (Имя изменено, - Прим. ред.) снимали коттедж в нашем поселке. Как давно поселились, не знаю, но жили не первый год. Всем говорили, что у них общий сын, но официально вроде бы не были женаты, - рассказывают «КП-Екатеринбург» соседи.

Станислав пропал ночью 17 ноября. Проснувшись утром, Таисия обнаружила записку.

Станислав просил не переживать за него, но больше на связь с близкими не выходил. Фото: соцсети

- В записке Станислав просит за него не беспокоиться и говорит, что вернется к новогодним праздникам. По словам супрги, он больше не выходил с ней на связь. При этом, Таисия уже через два дня после пропажи мужа уехала из нашего поселка, - говорит одна из соседок.

«РАЗГЛЯДЕЛИ НА ФОТО ФАНТОМ»

Гражданская жена Станислава отказалась общаться с журналистами, а связаться с родными пропавшего пока не удалось. Пока идут поиски, сестры мужчины обратились за помощью к экстрасенсам.

- Посмотрите, пожалуйста, что с молодым человеком. Пропал без вести. Мой двоюродный брат, - пишет в группе эзотериков во «ВКонтакте» сестра пропавшего Мария.

В ответ на просьбу родные услышали множество самых разных версий. Одни утверждают, что мужчина жив, но прячется от проблем с долгами, другие предполагают, что он попал в беду, и его уже нет в живых.

«Скрывается намеренно. Живет не своей жизнью», «С женщинами и деньгами разобраться не может», «Трагически погиб в заброшенном здании. Была ссора, борьба. Кто-то толкнул его, он упал, ударился головой. Люди, которые это натворили, живут или работают неподалеку, и их гложет страх», «Были неприятные конфликтные разговоры, деловые хлопоты, риск общения с коварными людьми», «Произошел с кем-то конфликт, его ударили ножом и куда-то сбросили», - спорят между собой эзотерики.

Но среди множества версий оказался еще один любопытный комментарий – от подписчика группы. На фотографии, которую предоставила сестра Станислава, он разглядел странное очертание человека.

На фотографии Станислава, которую предоставила его сестра, разглядели странное очертание человека. Фото: группа эзотериков

- Я не экстрасенс, но за спиной у мужчины как будто фантом. Мужичок склонился над ним в непонятной позе, - замечает один из комментаторов.

- Скорее всего, это не фантом, а человек, который его фотографировал. Мужчина с телефоном, - отвечает ему другой подписчик.

- Как-то странно выглядит для человек. И стоит выше как будто, - размышляет третий.

«КП-Екатеринбург» также обратилась за комментарием в полицию. Ответ ожидается. Редакция продолжит следить за этой загадочной историей.

