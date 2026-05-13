Стало известно, что было в записке, которую бизнесмен оставил жене перед загадочным исчезновением. 33-летний Станислав Ильин жил в коттеджном поселке Рассоха (в Свердловской области) с гражданской супругой и ее 6-летним сыном. В ночь на 17 ноября 2025 года мужичина внезапно пропал, а через два дня женщина собрала вещи и съехала из дома вместе с ребенком…

«Я МНОГО ЧЕГО НАТВОРИЛ»

Станислав Ильин и его гражданская жена Таисия (имя изменено, - Прим. ред.) жили в поселке Рассоха последние несколько нет. По словам соседей, они снимали дом в ЖК «Зеленые кварталы».

- Стас и Таисия встречались три года, он воспитывал ее сына, как своего. Официально они не были женаты, - рассказала «КП-Екатеринбург» сестра пропавшего.

Станислав занимался приготовлением барбекю на фестивалях и праздниках, а за несколько месяцев до исчезновения взялся за строительство бань.

- Многие в поселке заказали у него бани, но по каким-то причинам он не выполнил работы в срок. Кому-то он вернул деньги, а кому-то все еще должен, так как потом внезапно исчез, - поделилась с «КП-Екатеринбург» одна из соседок.

Мужчина пропал в ночь на 17 ноября 2025 года. Прогнувшись утром, его Таисия обнаружила три записки.

- Они были написаны на листочках в клеточку, как будто вырваны из школьной тетрадки. Одно письмо было для мамы, другое для Таисии, а третье для его лучшего друга, - рассказывает знакомая семьи. - Свое письмо Таисия мне прочитала. В нем было сказано: «Я во многом не прав. Я много чего натворил. Мне нужно все исправить. На некоторое время я пропаду, но вернусь к новогодним праздникам или к своему дню рождения 31 декабря». По словам Таисии, после этого муж больше не выходил с ней на связь.

«БОЮСЬ, ЧТО С НИМ ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ»

К Новому году Станислав так и не вернулся, а его гражданская жена, как оказалось, уже через два дня после пропажи собрала вещи и переехала из дома.

- Когда ее муж пропал, соседи стали высказывать ей претензии из-за того, что у Станислава остались перед ними долги. Возможно, это стало причиной того, что она так быстро уехала, а может, что-то другое ее напугало, - размышляют соседи.

Сама Таисия отказывается общаться с журналистами. В полицию, как выяснилось, семья пропавшего обратилась только 1 февраля. Как объяснила «КП-Екатеринбург» сестра Станислава, родные надеялись, что он сам вернутся.

- 1 февраля в полицию обратилась мать Станислава Ильина с заявлением о пропаже сына. Заявление направили в МО МВД России «Заречный». В ходе оперативно-розыскных мероприятий опрошены мать и сожительница пропавшего. По словам сожительницы, Станислав с мая 2025 года начал продавать часть своего бизнеса. Также у Станислава имеются кредитные обязательства, по которым возбуждены исполнительные производства, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ведомства.

Родные пропавшего Станислава теряются в догадках, куда мог пропасть мужчина.

- Возможно он уехал в другой город или регион. У нас есть родственники по всей России. Было много мыслей, где он может быть, но за полгода мы все перепроверили. Страшно, что с ним что-то случилось, - говорит сестра пропавшего.

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются и проверяются возможные места нахождения пропавшего. К поискам также подключены волонтеры.

