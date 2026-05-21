Станислав Ильин много лет дружил с блогершей Светой Ананас.

Перед исчезновениям пропавший на Урале бизнесмен занял у известной блогерши из Екатеринбурга 1,5 миллионов рублей. Напомним, 33-летнего Станислава Ильина разыскивают уже больше шести месяцев. Мужчина жил в коттеджном поселке Рассоха (в Свердловской области) с гражданской супругой и ее 6-летним сыном. 17 ноября 2025 года бизнесмен внезапно исчез, оставив жене записку…

«МНЕ НУЖНО ВСЕ ИСПРАВИТЬ»

Станислав Ильин и его гражданская жена Таисия (имя изменено, - Прим. ред.) жили в поселке Рассоха последние несколько лет. Станислав занимался бизнесом, связанным с приготовлением барбекю на фестивалях и мероприятиях, а незадолго до исчезновения взялся за строительство бань.

- Стас и Таисия встречались три года, он воспитывал ее сына, как своего. Официально они не были женаты, - рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» сестра пропавшего.

На знакомых и соседей супруги производили впечатление счастливой семьи. Но все оказалось не так радужно. Утром 17 ноября Таисия обнаружила в доме три записки. Самого Станислава нигде не было.

- Одну записку Станислав написал для мамы, другую для Таисии, а третью для лучшего друга, - поделилась с «КП-Екатеринбург» соседка, которой Таисия рассказала о случившемся, - Свое письмо она мне прочитала. В нем было сказано: «Я во многом не прав. Я много чего натворил. Мне нужно все исправить. На некоторое время я пропаду, но вернусь к новогодним праздникам или к своему дню рождения - 31 декабря». По словам Таисии, после этого муж больше не выходил с ней на связь.

Сама Таисия отказывается давать комментарии. По словам соседей, через пару дней после исчезновения супруга собрала вещи и уехала вместе с ребенком. Судя по соцсетям женщины, теперь она живет в Сочи.

- Соседям они говорили, что взяли дом в ипотеку, но после исчезновения Станислава оказалось, что просто снимали его, - говорят знакомые семьи.

По словам соседей, многие в поселке заказали у Станислава бани, но он не выполнил работы в срок.

- Обещал, что все будет готово за две-три недели, но все время отодвигал сроки, придумывал нелепые отговорки. Люди стали требовать деньги обратно. Кому-то он вернул, а кому-то все еще должен, так как потом внезапно исчез. Насколько я знаю, в общей сложности он остался должен миллионы рублей, - делилась с «КП-Екатеринбург» одна из соседок.

Напомним, Таисия не желает общаться с журналистами. Тем временем, родные пропавшего Станислава теряются в догадках, куда мог пропасть мужчина.

- Возможно, он уехал в другой город или регион. У нас есть родственники по всей России. Было много мыслей, где он может быть, но за полгода мы все перепроверили. Страшно, что с ним что-то случилось, - говорит сестра пропавшего.

«МНЕ НУЖНО ЗАГАСИТЬСЯ»

Как стало известно «КП-Екатеринбург» перед тем, как заняться строительством бань, Станислав попросил о помощи у известной в Екатеринбурге блогерши Светы Ананас (настоящая фамилия Бонор), которая рассказывает в соцсетях про активный отдых, автомобили и мотоциклы.

- Мы дружили со Станиславом больше 10 лет. Я хорошо его знала. Незадолго до исчезновения он решил заняться бизнесом, связанным с деревообработкой. Попросил помочь ему на начальном этапе и вложить 1,5 миллиона. Обещал вернуть с процентами, - рассказала «КП-Екатеринбург» блогер.

Однако 17 ноября 2025 года Станислав отправил ей сообщение: «Привет, прости, я вынужден загаситься на несколько дней. Все будет хорошо, потерпи еще немного». Спустя пять месяцев поисков блогер рассказала о пропаже Станислава в своих соцсетях, опубликовав скриншот с этим сообщением.

- Мы потеряли друга, брата, сына и очень надеемся его найти. Пожалуйста, если вы что-то знаете или где-то видели его, сообщите мне или в полицию. Если вы знаете компаньонов, с кем он работал, пожалуйста, дайте знать. Стас, все хорошо. Мы все тебя ждем, - написала в посте Светлана.

«КП-Екатеринбург» блогер объяснила, что Станислав ранее никогда так не пропадал и не делал ничего плохого.

- Не знаю, что могло с ним произойти. Но надеюсь, что с ним все в порядке, и он найдется живым и здоровым, - добавляет Светлана.

Расследованием пропажи Станислава Ильина занимается МО МВД России «Заречный».

- По словам сожительницы, Станислав с мая 2025 года начал продавать часть своего бизнеса. Также у Станислава имеются кредитные обязательства, по которым возбуждены исполнительные производства, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ведомства.

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются и проверяются возможные места нахождения пропавшего. К поискам также подключены волонтеры.

