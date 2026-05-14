Новый выпуск шоу Андрея Малахова был посвящен исчезновению Михаила Баженова. Молодой человек позвал маму гулять, а сам исчез. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/предоставила мать пропавшего

Родные парня, загадочно пропавшего после ДТП и комы, снялись в шоу Андрея Малахова. 21-летний Михаил Баженов исчез семь месяцев назад. 5 октября 2025 года житель уральского села Чубаровское (под Ирбитом) позвал маму вместе прогуляться, но первым вышел из дома на улицу и бесследно исчез. Родные и соседи парня боятся, что кому-то была выгодна его пропажа…

«УШЕЛ В ТЕМНЫЙ ЛЕС»

30 августа 2025 года Михаила Баженова сбила иномарка, когда он катался на мотоцикле. Парень получил черепно-мозговую травму и девять дней провел в коме. Очнувшись, уже через неделю молодой человек начал ходить и разговаривать. Но после комы у него случилась частичная потеря памяти.

- Он помнил близких и все, что было до аварии, но саму аварию не помнил, - рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» мама парня Ольга Баженова.

Чтобы быстрее восстановиться, врачи рекомендовали Михаилу больше двигаться. Поздним вечером 5 октября парень позвал маму прогуляться и подышать свежим воздухом перед сном. Молодой человек оделся первым, женщина вышла следом за ним через пять минут, но сына уже нигде не было.

До аварии Михаил подрабатывал дальнобойщиком, чтобы накопить на мотоцикл. Фото: соцсети парня

По записям с камер наблюдения родители Михаила узнали, что он через задний двор ушел в темный лес – оттуда дорога идет на трассу в сторону Тюмени.

- Мы с мужем объездили на машине всю округу, кричали имя сына, но его нигде не было. Но он не мог сам далеко уйти. После аварии он прихрамывал на одну ногу, он был еще неокрепший. С собой у него не было документов, только телефон, но без сим-карты. Я убирала ее, когда сын заново учился им пользоваться, а обратно вставить не успела. Мне кажется, Миша мог заблудиться из-за потери памяти или попасть в беду, - предполагает Ольга.

Наутро супруги Баженовы обратились в полицию. В тот же день начались поиски парня. В декабре 2025 года к поискам подключился Следственный комитет, а в январе 2026 года было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В апреле 2026 года расследование дела взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Ольга уверена, сын любил семью и не мог сбежать. Она очень переживает за сына. Фото: предоставила мама Михаила

Друзья Михаила предполагали, что он мог прибиться к дальнобойщикам, ведь ранее работал с ними, соседи семьи уверены, что его кто-то напугал и заставил сбежать. Сестра пропавшего парня ранее признавалась: перед исчезновением Михаил вел себя странно и боялся, что за ним придут из полиции.

«ТЕБЕ ОТОРВУТ ГОЛОВУ ЗА ЭТО»

14 мая в эфире «России 1» вышел выпуск программы «Малахов», посвященный исчезновению Михаила Баженова. Мать молодого человека рассказала о том, как пропал ее сын. Сестра парня Людмила озвучила одну из основных версий семьи о том, что могло с ним случиться.

- Я думаю, он вышел на трассу, а дальше его кто-то посадил в машину и увез. Не знаю, зачем. Миша такой добрый человек. Всегда был на связи. Со всеми праздниками поздравлял. А теперь мы ему поздравления пишем, и никто не отвечает. Он даже не знает, что у него племянник будет (девушка беременна), - поделилась Людмила.

Ольга Баженова снялась в шоу у Андрея Малахова. Фото: кадр из выпуска

Похожей версии придерживается и соседка Баженовых Елена Квашникова.

- У нас за домом есть мусорные баки. До того, как Миша ушел, там стояла советская машина красного цвета, может «пятерка», может, «шестерка». Возможно, за ним следили. Во время активных поисков женщина, которая тоже участвовала с нами, сказала мне: «Давайте не будем помогать этой семье. Здесь замешаны высокопоставленные лица». И была фраза: «Тебе оторвут голову за это», - рассказала соседка семьи Баженовых.

В программе также выступила женщина, которая 7 октября видела молодого человека, похожего на Михаила, на перекрестке возле деревни Шушары (в 30 километрах от села Чубаровское, где пропал молодой человек).

- Он шел по обочине. Я остановилась, предложила помощь. Он отказался, но вид у него был уставший и очень испуганный, - рассказала женщина.

Так Михаил выглядел в день пропажи. Фото: предоставила мама парня

Тем временем, в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области отметили, что поиски продолжаются.

- В поисковых мероприятиях участвуют МЧС, полиция и добровольцы. Территория поиска расширяется. Следствие тщательно отрабатывает несколько версий, в том числе, о том, что пропавший мог стать жертвой преступления. Дело расследуется в областном аппарате СК России, - сообщают в ведомстве.

После этого родителей Михаила, а также женщину, сбившую его на иномарке, проверили на детекторе лжи. Полиграф показал, что никто из них не имеет отношения к пропаже молодого человека.

