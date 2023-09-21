Скрывал отношения два года: как выглядит новая девушка Niletto

Niletto не делится тайнами личной жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автор хита «Любимка» Niletto два года скрывал новую возлюбленную. После разрыва восьмилетних отношений с девушкой по имени Евгения Кузнецова, известный певец из Екатеринбурга не делился тайнами личной жизни и на публике сохранял образ холостяка. Однако внезапно в его социальных сетях стали появляться ролики, на которых он нежно обнимает стройную темноволосую красавицу.

Кадр из ролика, который опубликовал . Фото: соцсети певца

Официально о новых отношениях 31-летний Данил Прытков (настоящее имя певца, Прим. ред.) пока не объявил. Но, по словам источника «КП-Екатеринбург», близкого к кругу общения Niletto, на видео с исполнителем его новая возлюбленная Катя.

Влюбленные вместе уже больше трех лет. Фото: соцсети Екатерины

- Они вместе уже года два, если не больше. Очень хорошая, веселая девушка. Данила с ней познакомили его танцоры. Она сама из Серова, но в одном училище с ними в Екатеринбурге занималась. Насколько я знаю, она тоже танцами увлекается, - поведал инсайдер.

Знакомые певца описывают его новую избранницу, как веселую и открытую девушку. Фото: соцсети

Судя по социальным сетям девушки, сейчас она работает фотографом и преуспела в этой сфере. На страничке Екатерины можно найти несколько общих фото с Niletto, но все подписи под фото не дают никаких намеков на отношения.

Екатерина родом из Серова. сейчас она живет в Москве, но часто бывает в Екатеринбурге. Фото: соцсети

А вот сам Даня все же не удержался и намекнул на сильные чувства. Первый ролик, который он опубликовал в своем telegram-канале 23 августа, Niletto трогательно подписал строчками из новой песни: «Спешу обнять мне очень дорогое. Ты по-любому сегодня выглядишь особенно. Нас двое и если появиться третий. Ты по-любому позволишь, и это будут дети».

Niletto вместе с возлюбленной на открытой тренировке с поклонниками в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатерина работает фотографом. Фото: соцсети

С Евгенией Кузнецовой Niletto расстался в 2020 году. Они были вместе восемь лет. Девушка также занимается танцами. Именно ей он посвятил песню «Любимка», сделавшую его знаменитым. Как рассказывал сам Данил, любовь была настолько сильной, что он даже сделал девушке предложение, но до свадьбы дело не дошло. Niletto не мог смириться с постоянной ревностью возлюбленной. Влюбленные не раз расставались и сходились, но все же не смогли сохранить отношения.

С бывшей девушкой Евгенией Кузнецовой Данил Прытков встречался восемь лет. Фото: соцсети

Ранее отец Niletto рассказывал «КП-Екатеринбург», что в последе время его сын стал более взрослым и осознанным и даже простил ему давнюю обиду.

17 сентября Niletto собрал около 20 тысяч зрителей на бесплатном концерте в Екатеринбурге. До этого он также выступил на 300-летии уральской столицы и устроил баттл с Клавой Кокой.

Отметим, Клава Кока после нескольких лет одиночества смогла найти любовь на шоу «Сердце Клавы». О своем возлюбленном она впервые рассказала «КП-Екатеринбург».

Екатерина и Даня познакомились в общей компании друзей и благодаря увлечению танцами. Фото: кадр из видео, соцсети Niletto

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