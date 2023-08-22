Обижался, что папа ушел из семьи: чем закончился конфликт Niletto с отцом

Niletto впервые за 20 лет сыграл с папой в хоккей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный певец Niletto не раз рассказывал в интервью, что добился многого благодаря отцу. Сергей Прытков делал с сыном уроки, привил любовь к спорту, поставив в первом классе на коньки, и всегда учил оставаться искренним и добрым парнем.

- Папа говорил мне: «Хоккеистом можешь и не быть, а человеком быть обязан!», - рассказывал об отце Данил Прытков (настоящее имя артиста).

Однако осенью 2021 года в разговоре с «КП-Екатеринбург» Сергей Прытков поделился переживаниями, что сын уже пять лет не может простить ему уход из семьи.

Сергей Прытков делал с сыном уроки и учил всегда оставаться человеком. Фото: из архива Сергея Прыткова

«ОБИЖАЕТСЯ ИЗ-ЗА РАЗВОДА С МАМОЙ»

Родители Niletto развелись в 2016 году. После этого Сергей Петрович женился во второй раз и остался жить в Екатеринбурге, в то время как сам певец переехал в Москву, а позже построил шикарный дом в Подмосковье и перевез туда свою маму, Светлану Прыткову.

- Мне кажется, Даня все еще обижается, что я ушел в другую семью. Вроде взрослый уже, должен понимать, что в жизни всякое бывает. Люди расходятся, - рассказывал ранее отец Niletto. - За последние годы сын очень отдалился. Когда приезжает в Екатеринбург, даже не звонит мне. О приезде Данила я узнаю у его друзей и одноклассников. В редкие встречи мы можем поехать на рыбалку, пожарить шашлыки у меня на даче. Откровенно сын со мной общается только, когда рядом нет моей жены.

Папа научил Данила (на фото в красной шапке) играть в хоккей. Фото: из архива Сергея Прыткова

Сергей Петрович также признавался, что мечтает откровенно поговорить с сыном и обсудить его обиды, но боится сделать хуже.

ВПЕРВЫЕ ЗА 20 ЛЕТ СЫГРАЛ С ПАПОЙ В ХОККЕЙ

Сам Niletto никак ранее не комментировал конфликт с отцом и лишь изредка выставлял совместные фото в соцсети. Однако 18 августа певец приехал в Екатеринбург, чтобы выступить на 300-летнем юбилее города, а наутро неожиданно опубликовал в instagram* трогательный пост со словами об отце.

- Сегодня невероятное событие для меня и в большинстве для моего папы, мы поиграли в хоккей. Впервые спустя 20 лет. Я впервые надел форму и по-настоящему играл. Да, не умею, да, несерьезно, но главное, что это большая радость для моего отца и меня. Спасибо всем, кто сделал этот момент. Спасибо, папа! Я люблю тебя! И вся моя любовь к жизни, к спорту и хорошим делам благодаря папе, - трогательно подписал видео с игры в хоккей автор хитов «Любимка» и «Если тебе будет грустно».

Niletto простил отца и стал чаще видется с родным человеким. Фото: из архива Сергея Прыткова

«КП-Екатеринбург» отец Niletto пояснил, что около года назад певец резко поменял к нему свое отношение.

- Но в последнее время Даня стал более тепло ко мне относиться. В прошлом году позвал меня со своими друзьями в Туринск. А весной этого, когда он приехал выступить на финале Кубка России по футболу, мы с ним почти полтора дня провели вместе: утром занимались спортом с его ребятами у Дворца молодежи, а вечером, после его выступления, пошли в караоке, - рассказывает Сергей Прытков.

«ПОМИРИТЬСЯ ПОМОГЛИ ДРУЗЬЯ»

Откровенно отец с сыном так и не поговорили. Сергей Петрович боится разворошить старые раны, но больше всего счастлив, что отношения с Данилом наладились.

Данил спустя 20 лет впервые сыграл с папой в хоккей и расстрогал его своим постом. Фото: из архива Сергея Прыткова

- Я когда прочитал его пост после нашей игры в хоккей, даже разревелся. Слезы так сильно из глаз текли, что я читать не мог. Не ожидал, честно. Давно таких сильных эмоций не испытывал, - делится отец Niletto. - Мне кажется, ему друзья помогли поменять свое отношение. Мы с ними хорошо общаемся. Эту тему никогда с его ребятами не обсуждал, но они, видно, поняли, что я сына очень люблю. А может, и сам повзрослел. Время лечит.

Сыграть вместе в хоккей Сергей Петрович Данилу предложил сам. Уже много лет отец Niletto каждую пятницу играет с любительской командой.

Сергей Петрович счастлив, что смог помириться с сыном. Фото: из архива Сергея Прыткова

- Сын приехал в город, как раз, в пятницу. Он давно мечтал поиграть в хоккей в команде, в настоящей форме с клюшкой. Мои, конечно, были в шоке, мы им заранее ничего не говорили, но все прекрасно пообщались, поддерживали сына, советами делились. Полтора часа играли на одном дыхании! Для меня очень ценно, что Даня меня простил. Я очень благодарен сыну, за то, что он у меня есть - заключает Сергей Прытков.

*социальная сети признана экстремистской на территории РФ.

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