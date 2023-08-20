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НовостиЗвезды19 августа 2023 22:57

Клава Кока победила Niletto в баттле на 300-летии Екатеринбурга

Музыканты выступали на концерте в честь Дня города
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Исполнители выступили в родном городе в честь его юбилея

Исполнители выступили в родном городе в честь его юбилея

Фото: Ольга ЮШКОВА

Популярные исполнители из Екатеринбурга Клава Кока и Niletto сразились в музыкальном баттле. Они выступили на фестивале RCC возле КРК «Уралец» в честь 300-летия города. Артисты выступали по очереди. Первым на сцену вышел рэпер.

Послушать исполнителей к сцене собралось около 20 тысяч зрителей. Во время выступлений Niletto и Клавы Коки зрители участвовали в онлайн-голосовании, по результатам которого Клава набрала 55,5 процентов, а Данил – 45,5.

- Давайте поаплодируем Клаве, - поддержал землячку автор «Любимки».

Напомним, перед выступлением, Клава Кока рассказала о новом возлюбленном, а также о любимых местах в городе.