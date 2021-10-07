Отец Niletto рассказал, почему ушел из семьи. Фото: коллаж Алексей Булатов

1 октября популярный певец Niletto отпраздновал свое 30-летие. В день рождения Данила Прыткова «КП»-Екатеринбург поговорили с мамой репера. Светлана Прыткова впервые рассказала, в честь кого назвала сына, какую ее мечту он исполнил, и за что она на него обижается. Захотел поделиться и своими историями о сыне отец музыканта. В откровенном интервью Сергей Петрович Прытков, признался, почему они с Данилом так редко общаются, а также каким он старался воспитать сына.

«Папа говорил: хоккеистом можешь не быть, а человеком быть обязан!» Фото: из архива Сергея Прыткова

«РЫДАЛ, КАК ДЕВЧОНКА»

- Когда Данил был маленький я постоянно с ним ездил на соревнования, в походы, на школьные собрания. Я его поставил на коньки, когда он учился в первом классе. И буквально за месяц Данилка так натренировался, что в школьных соревнованиях занял первое место. А когда в городских соревнованиях занял второе место, ревел как девчонка, расстроился, что не первое, - с нежностью рассказывает Сергей Петрович о сыне.

Кстати, во многих интервью Niletto делится, что много добился именно благодаря отцу. В одном из своих постов в Instagram певец написал: «Папа говорил: хоккеистом можешь не быть, а человеком быть обязан!»

- Я хотел подчеркнуть этими словами что, когда человек начинает получать много благ, много поздравлений, похвал, тогда он больше начинает думать о себе, но меньше о людях, которые его окружают, - делится папа рэпера. - Я же всегда говорил сыну, что нужно оставаться собой, не смотря на то, какие у тебя успехи и богатства в жизни. Я бы хотел, чтобы в Даниле в первую очередь сохранилось богатство души. Ведь самое главное – это любовь. И это не любовь деньгами, когда дал денег – значит люблю. Это та любовь, которая искренне идет от души, когда ты готов на все ради своего ребенка, когда ты тратишь время, чтобы воспитать его правильно.

Сергей и Светлана Прыткова с сыном. Фото: из архива Сергея Прыткова

«ВСЕ ЕЩЕ ОБИЖАЕТСЯ ИЗ-ЗА РАЗВОДА С МАМОЙ»

Родители Niletto развелись в 2016 году. После этого Сергей Петрович женился во второй раз и остался жить в Екатеринбурге, в то время как сам певец переехал в Москву, а позже перевез в Подмосковье свою маму, Светлану Александровну. Отец известного музыканта признается, что его сын все еще переживает из-за развода родителей.

- У нас с его мамой не было ничего общего почти. И так получилось, что я жил со Светой больше 25 лет только ради сына, чтобы он вырос хорошим человеком, мне было важно помогать ему во всем и быть с ним рядом, - делится Сергей Петрович. – Мне кажется, он все еще обижается, что я ушел в другую семью, хотя уже не маленький, уже 30 лет. Он не понимает пока, что есть такое понятие как любовь, хотя сам очень много о ней пишет.

Отец известного рэпера всю жизнь любил и поддерживал сына. Фото: из архива Сергея Прыткова

Сергей Петрович переживает, что не может поговорить об этом со своим сыном, из-за того, что они стали намного реже видеться. Папа Данила признается, что очень скучает по нему. 23 сентября артист приезжал в Екатеринбург, чтобы встретиться с друзьями и выступить на концерте группы «Каспийский груз» с фитом «Панда». Отец рэпера с грустью в голосе признается, что о приезде сына узнал только от его друзей.

- У меня с сыном связь как-то теряется постепенно. Последний раз он ко мне приехал в гости на 12 часов всего. Мы с ним побыли на даче, на рыбалку съездили, пообщались в это время. Он, в основном, со мной откровенно общается только, когда рядом нет моей жены, - рассказывает Сергей Петрович. - Когда недавно приезжал в город на свадьбу к друзьям, он мне даже не позвонил. А я узнал от его одноклассника Саши, с которым хорошо общаюсь.

Данил вместе со своим отцом в цирке. Фото: из архива Сергея Прыткова

«ОЧЕНЬ СИЛЬНО ОБЖЕГСЯ»

Со своей бывшей девушкой Евгенией Кузнецовой известный рэпер расстался прошлой весной после восьми лет отношений. Отец Niletto уверен, что молодые люди были слишком разные по характеру.

- У него была любимая девушка, Женечка. Мне кажется, он все еще ее любит. Чувствую, что эта рана на душе у него лежит. Она его раньше вдохновляла. «Куртка на двоих» это же про нее песня, и «Любимка» то же самое. Я уж не знаю, что у них произошло, но он, видимо, очень сильно обжегся, - рассказывает Сергей Петрович. - Но мне кажется, что они друг другу не подходили. Ведь чтобы союз крепкий создать, нужно понимать друг друга. Ну не сложилось, что теперь сделаешь. Зато песни после этого рождаются хорошие... Данил скрывает, кто у него сейчас есть. И есть ли кто-то вообще. Я друзей его пытать начал, а они мне: «А вы что, Сергей Петрович не знаете?» Я говорю, что не знаю, а они мне и отвечают: «Ну, тогда не можем сказать». А может и правильно поступают, что пока не говорят, особенно если еще ничего нет, или, может, не определилось еще на сто процентов.

Папа Niletto признается, что переживает из-за того, что у его сына все еще нет своей семьи.

- Сейчас он молодой, что с него требовать пока. Это он семью должен хотеть в первую очередь. Когда будет время подходящее и желание, тогда все случится у него, - верит Сергей Петрович. - Тем более с такой профессией то некогда о жизни думать. Он как-то жаловался мне, что его продюсеры так загрузили, денег побольше хотят выколотить, что ему даже песню некогда новую написать.

Папа музыканта уверен, что личными переживаниями Niletto делится через свои треки Фото: Михаил ФРОЛОВ

КРИК ДУШИ

Что касается творчества, то Сергей Петрович признается, он всегда поддерживал начинания сына. Говорит, что, когда Данил записывал клип на песню «Голос» именно он выбил ему место в подвале городской администрации Екатеринбурга.

- Уговорил своих бывших руководителей, чтобы его туда пустили, - объясняет отец музыканта.

В татуировках Сергей Петрович тоже ничего плохого не видит. Более того, он уверен, стремление ярко выглядеть на людях сын унаследовал от него.

- Я когда был молодым, красил волосы в школе в модные тогда цвета, клеши носил. Всегда хотел быть модными и любил выпендриться. Вот и он также, - смеется папа певца. – Поэтому мне очень даже нравятся его татуировки, особенно снежинка. Она так семерично располагается. А еще я рад, что хоть в последнее время у него песни не увеселительные стали, а тематические, на тему дружбы, любви: «В мире людей», «Дружбу не купить». А когда в первый раз услышал песню «Куртка на двоих», вообще с нее забалдел. Я даже не понимаю, откуда он смысл такой философский достает. Ведь он книг то практически не читал и не читает. Но можно сказать, что он жизнь учил не по учебникам. Талант какой-то есть и, слава богу.

Сергей Петрович с друзьями и сыном на отдыхе в Тюмени. Фото: из архива Сергея Прыткова

По словам Сергея Прыткова, раньше сын часто давал послушать ему свои наработки и советовался по поводу новых треков.

- Приходил, говорил, послушай. А я ему отвечал: «Великолепно, аж мурашки по коже». Я ему часто говорю: «Ты, по-моему, Данилка не поешь, а кричишь душой все время». То есть душа у него поет, - делится переживаниями Сергей Петрович. - Ведь многие поют просто смазливо и красиво, а вот у него крик какой-то идет изнутри, как будто он обиженный на что-то. То ли от тяжелого расставания, то ли потому что отец ушел…

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