«Переживала, что будет с моей Галиной Сергеевной»: Лиза Арзамасова - о съемках в новых «Папиных дочках»

Лиза Арзамасова вернулась к роли Галины Сергеевны спустя 10 лет. Фото: СТС/START

С 16 сентября на экраны выходит долгожданное продолжение всеми любимого ситкома «Папины дочки. Новые». На этот раз проклятье Васнецовы настигает Веника: в канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша, оставив ему прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Теперь Вениамину, совсем как его тестю когда-то, предстоит стать для своих детей и папой, и мамой, и другом. А поможет ему в этом неунывающее семейство Васнецовых.

Перед премьерой в уральской столице исполнительница роли Галины Сергеевны Лиза Арзамасова рассказала «КП-Екатеринбург», почему решила вернуться в проект спустя 10 лет, по кому из актеров соскучилась больше всего и как ей удается совмещать съемки и воспитание двухлетнего сына.

Первые серии «Папиных дочек» вышли в 2007 году. Фото: СТС/START

«ПОСТУПКУ ДАШИ НЕТ ОПРАВДАНИЯ»

- Лиза, поделитесь впечатлениями от съемок в новых «Папиных дочках»? Легко ли согласились на продолжение?

- После того как я получила предложение принять участие в продолжении сериала, я стала волноваться только о творческой составляющей. Прочитала пилотную серию, а она ни о чем мне не сказала. Было непонятно, что там с моей Галиной Сергеевной. Поэтому я так и написала: «Да, хочу работать, но надеюсь, что с моей героиней будет происходить много интересного».

А так, в целом да, легко согласилась, потому что у меня сохранились самые добрые воспоминания о предыдущих съемках, о всей команде. И я надеялась, что встречу многих дорогих моему сердцу людей на съемочной площадке. Конечно, группа почти полностью обновилась, но зато наш любимый режиссер Сан Саныч (Жигалкин, - Прим. ред.) на месте. И некоторые сотрудники новой группы оказались добрыми знакомыми и друзьями по съемкам в других проектах.

Ну и, конечно же, коллеги-артисты, которые стали почти родственниками. Больше всего радуюсь и переживаю в новой истории «Папиных дочек» за Филиппа. Теперь он – главный стержень всего происходящего в кадре. И это уже его кинодочки будут волновать и смешить зрителя.

Я не заметила, как пролетели дни съемок нового сезона. Очень надеюсь, что будет и продолжение, потому что все здорово. И девчонки новые прелесть: замечательное, обаятельное новое поколение.

Кадр со съемок «Папины дочки. Новые». Фото: СТС/START

- Вы, как мама, можете как-то оправдать поступок вашей киношной сестры Даши, которая оставляет семью?

- Никто не может оправдать такой поступок. Но именно из поступков, которые невозможно ни понять, ни оправдать, часто и складываются интересные, смешные сюжеты. Наше детство и наш сценарий «Папиных дочек» был доброй историей, полюбившейся зрителям. В этой истории было много странных взрослых персонажей, много парадоксальных ситуаций, смешных реплик, хулиганств главных героинь. Из всего этого складывался юмор. История продолжится в новом поколении. Верю, что так же смешно.

«МНЕ МНОГО РАЗ ГОВОРИЛИ: "СПАСИБО ЗА ДЕТСТВО!"»

- Прошло десять лет. Наверное, со многими пересекались и на сцене, и на съемочной площадке. А с кем из команды встретились спустя много лет только сейчас?

- С Филиппом Бледным мы девять лет подряд играли на сцене Ромео и Джульетту, а потом и Мэшема с Абигайль в спектакле «Стакан воды». С Андреем Леоновым встретились как-то на съемочной площадке другого сериала СТС. С Нонной Гришаевой виделась в театрах, на премьерах, на съемках телепередач. С Сашей Олешко работала в роли ведущей на разных площадках Москвы. С Мирославой Карпович пересеклись как-то на озвучании мультфильма, а с Катей Старшовой на записи новогодней программы.

У нас профессия такая: с одной стороны – уносит в разные стороны, в разные проекты, с другой – дает шанс случайной и радостной встречи благодаря этим же проектам. К тому же мы всегда можем прийти на спектакли друг друга, посмотреть, как работают друзья на сцене. Вот я Сан Саныча Жигалкина приглашала на свой спектакль, например, и сама приходила к нему в Дом актера.

Елизавета Арзамасова, не раздумывая, согласилась принять участие в новых «Папиных дочках». Фото: СТС/START

- Вы снимаетесь с детства, поэтому, наверное, прекрасно понимаете детей, которые сейчас играют в «Дочках». Давали ли какие-то советы?

- Нет, конечно! Никаких советов им моих и не надо. У каждой из них за плечами много хороших проектов. Думаю, они и сами, кому хочешь, могут совет дать. (Смеется.) Ну и рядом с девчонками родители, которые помогут им в любой ситуации. Вот что я точно понимаю: успех ребенка на площадке и в театре, его эмоциональный комфорт, физическое удобство — это во многом зависит от родителей, от их поддержки и понимания.

- Что вам, как актрисе, дали «Папины дочки»? Были ли случаи, когда популярность сильно помогла или, наоборот, вредила?

- Мне сложно как-то детализировать и вспомнить какие-то конкретные случаи, ведь съемки сериала шли много лет, и столько же лет его показывали по телевизору. «Папины дочки» подарили нам узнаваемость и очень доброе отношение аудитории. Каждый день много лет подряд с нашими сериями дети завтракали и собирались в школу, после занятий смотрели продолжение. Я много раз слышала от взрослых людей фразу «Спасибо за детство»! Ну, здорово же! Мы – часть этой истории.

«"Папины дочки" подарили нам известность и доброе отношение аудитории», - признается Лиза Арзамасова. Фото: СТС/START

- Когда проект закрылся, у вас не было страха, что хороших ролей не будет или будут предлагать только похожие?

- Нет, такого страха не было. У меня всегда было много работы. Разной и интересной.

«МЕСТО СИЛЫ – ЭТО МОЯ СЕМЬЯ»

- Вы быстро вернулись к работе. Часто мам мучает совесть, что приходится уезжать и оставлять малыша. Вам это знакомо?

- Думаю, что всех работающих мамочек это беспокоит. Каждая предпочла бы, наверное, лучше сидеть дома с малышом. Но в то же время хочется соблюсти разумный баланс и сохранить профессию. Можно было бы взять перерыв на несколько лет и заниматься только домом, но в нашей профессии после такого перерыва не всегда возможно возвращение. У меня, конечно же, есть помощники. У сына замечательная, добрая, профессиональная няня, моя мама всегда готова прийти на помощь. Так что мы справляемся. Ну и в любом случае я сократила свою рабочую активность втрое.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух воспитывают двухлетнего сына Льва. Фото: соцсети

- Говорят, что материнство меняет женщину. Какие перемены случились с вами?

- Конечно, меняет. Каждого по-своему. Если всерьез отвечать на ваш вопрос, то это многочасовой разговор. А если попробовать хоть как-то кратко сформулировать… Невозможно! В твоей жизни произошло чудо! Главное событие! Самое прекрасное, что ты вообще могла сделать – произвести на свет нового человека и обожать его, заботиться о нем, растить его и обучать всему, что умеешь сама. Ну, восторг! И при этом колоссальная ответственность.

- Вас легко вывести из равновесия? Задевают нелестные комментарии в социальных сетях?

- Я не знаю, как это правильно объяснить. С одной стороны, я человек эмоциональный. Часто бурно на что-то реагирую. Со стороны, наверное, это утрированно смотрится. Но это в основном про радость. Я люблю радоваться. С другой стороны, я сбалансировано и спокойно себя чувствую. Вывести из равновесия нелегко. Стержень у меня прочный. А нелестные комментарии в соцсетях мы уже давно все «пережевали и выплюнули», лет десять назад. Тем более что на личной странице мне пишут чаще доброе. У меня замечательные подписчики, многие из которых стали настоящими друзьями. Наверное, недоброе пишут где-то в специально отведенных местах, но я-то кроме своей страницы других и не вижу. А если я их не вижу, значит, их нет. (Смеется.)

Лучший отдых для актрисы - побыть с семьей. Фото: соцсети

- Бывает такое, что хочется спрятаться и побыть наедине с собой? И есть ли у вас место силы, куда в такие моменты отправляетесь?

- Конечно! Без этого невозможно. Каждому нужно время на восстановление сил. Я люблю и умею быть одна. Мне не бывает скучно. Но местом силы с самого детства была семья. Вот где мои любимые и близкие люди, там мне и хорошо, там и заряжаюсь.

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