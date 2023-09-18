«У тебя настоящий талант!»: Ольга Бузова исполнила мечту 9-летней художницы с синдромом Дауна

«КП-Екатеринбург» помогла Нине Перепечко встретиться с Ольгой Бузовой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото: Ольга ЮШКОВА

Девятилетняя Нина спрыгивает с качели, бежит на встречу и крепко-крепко обнимает маму за талию. На первый взгляд, она совершенно обычный, активный и жизнерадостный ребенок. То, что у девочки синдром Дауна, становится понятно только, когда она с трудом выговаривает слова.

Девочка светится от счастья, ведь ее ждет встреча с кумиром. Больше всего на свете она любит рисовать и танцевать под песни Ольги Бузовой. Нина давно мечтала подарить певице и телеведущей свои картины. «КП-Екатеринбург» помогла девочке осуществить свою мечту.

Мама помогает Нине познавать мир и развиваться Фото: Ольга ЮШКОВА

«ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ПОМОГАЮТ В РАЗВИТИИ»

Диагноз Нине поставили при рождении. Но благодаря стараниям мамы она очень хорошо развита.

- Нина сама стирает, пылесосит и моет посуду, в четыре года научилась штопать колготки, под моим присмотром гуляет с собакой и помогает мне готовить, - рассказывает Александра Перепечко.

Нина - очень активный и жизнерадостный ребенок Фото: Ольга ЮШКОВА

С первого года жизни мама Нины водит дочку на занятия с дефектологом, логопедом, психологом, игротерапевтом. Девочка ходит на физкультуру и массаж, которые помогают при нервно-мышечных нарушениях. Получить бесплатно занятия со специалистами родителям Нины помогали различные фонды. На протяжении последних трех лет это делает фонд «Я особенный».

Сейчас девочка учится в третьем классе в школе для особенных детей и дополнительно занимается по видеосвязи с педагогами по математике, рисованию и чтению. С трудом девочке пока дается только речь.

Нина регулярно занимается с психологом, логопедом и другими специалистами, помогающими развиваться Фото: Ольга ЮШКОВА

- Она хорошо произносит простые слова, но, когда торопится и испытывает какие-то ярко выраженные эмоции, лепечет, как птичка. Сейчас все наше внимание направлено на правильную постановку звуков. Но благодаря чтению Нина говорит все лучше, - рассказывает Александра. - Также детям с особенностями хорошо помогают развиваться положительные эмоции и яркие впечатления. Они служат хорошим толчком.

Вместе с мамой Нина нарисовала для Ольги картины с отсылкой на строчки из ее песен «Розовые очки» и «Танцуй под Бузову»

РАСТРОГАЛА ОЛЬГУ БУЗОВУ

Больше всего Нина любит рисовать. Александра смотрит видеоуроки вместе с дочкой, чтобы где-то помочь, объяснить. А несколько месяцев назад Нина нарисовала любимую певицу Ольгу Бузову, а также натюрморт с арбузами (отсылка к словам из ее песни «Танцуй под Бузову»). Девочка мечтала однажды самой вручить певице эти картины.

Слова Александры Перепечко о том, что таким детям, как Нина, особенно нужны яркие впечатления, вдохновили корреспондента «КП-Екатеринбург» исполнить давнюю мечту девочки.

«Комсомолка» сводила Нину и ее маму на концерт и помогла девочке встретиться с кумиром Фото: Ольга ЮШКОВА

Вместе с организаторами концерта Ольги Бузовой в Екатеринбурге редакция сводила Нину вместе с мамой на концерт певицы. А после провела девочку за кулисы. Ольга, увидев Нину, тут же обратилась к охране:

- Пропустите, пожалуйста, ребенка, - сказала она.

Нина заворожено смотрела на певицу, пока ее мама доставала из пакета картины.

Девочка надолго запомнит эту трогательную встречу Фото: Ольга ЮШКОВА

- У моей дочки синдром Дауна, но она очень любит рисовать. И вам давно хотела подарить эти картины. Мы очень ценим ваше творчество, - произнесла Александра.

Ольга моментально расплылась в улыбке. Такой подарок не мог не тронуть певицу. Рассматривая картины, она начала пропевать строчки из своих песен.

Эту встречу Нина запомнит надолго! Фото: Ольга ЮШКОВА

- Спасибо огромное! - целует звезда Нину в щечку. - Удачи тебе. Мамочку береги! И обязательно продолжай рисовать, у тебя настоящий талант!

После концерта Нина с мамой сели в такси. По дороге домой девочка еще долго не могла успокоиться, в красках, но на своем языке, описывая маме произошедшие с ней события.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

SHAMAN исполнил мечту 17-летней незрячей пианистки из Екатеринбурга. Артист встретился с поклонницей перед концертом (подробнее)

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков исполнил мечту 18-летнего Димы с СМА. Дима Филипьев родился здоровым ребенком, но с восьми месяцев начал слабеть (подробнее)

«Комсомолка» исполнила мечту 11-летней девочки с ДЦП. Арина Шолохова больше трех лет мечтала попасть на большое представление в цирк (подробнее)