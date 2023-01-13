«Комсомолка» исполнила мечту 11-летней девочки с ДЦП

Арина и ее мама были в восторге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арина поглядывает на маму, не говоря ни слова, но с лица девочки не сходит улыбка, ведь ее заветная мечта, наконец, исполнилась.

- Стесняется, - заботливо обнимает ее мама Валентина.

У 11-летней Арины Шолоховой из Красноуфимска ДЦП, но, несмотря на болезнь, она растет активным и творческим ребенком. Девочка занимается рукоделием и рисованием, любит петь и танцевать, а еще больше – вдохновляться творчеством других людей. Одним из самых заветных желаний Арины было попасть на больше представление в цирк. Корреспондент «Комсомолки» вытянула шарик с мечтой Арины на «Елка желаний» и исполнила ее.

Арина родилась весом 710 граммов Фото: Алексей БУЛАТОВ

«РЕАБИЛИТАЦИЯ – НАШЕ СПАСЕНИЕ»

- Арина появилась на свет весом 710 граммов, - рассказывает мама девочки. - Три месяца лежали в инкубаторе и еще месяц – в палате. Врачи сразу взяли нас под свое крыло, спасибо им большое. Выписали нас уже с весом 3,4 кг.

Из-за того, что девочка родилась недоношенной, у нее начались проблемы с развитием.

- Доча пошла, когда ей был год и три месяца, а говорить начала ближе к пяти. До этого могла сказать только «мама», «папа», «дай». Мы с мужем не ожидали, что так будет, потому что наши старшие дети (19-летний сын и 16-летняя дочь, - Прим. Ред.) оба здоровенькие, - говорит женщина.

Каждые полгода Валентина возит Арину в Москву на реабилитации, которые оплачивают фонды.

Каждые пол года маме Арины Валентине Шолоховой необходимо возить дочку на реабилитацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Нам там делают медикаментозное обкалывание, массажи. Это дает прекрасные результаты. Без лечения Ариша хуже разговаривает, начинает терять память, у нее слабнет иммунитет, - рассказывает Валентина.

Девочка учится в обычной школе, но в коррекционном классе. Несмотря на болезнь, она растет активным и творческим ребенком.

- Ариша у нас увлекается шитьем, лепкой и рисованием, участвует в конкурсах. Недавно мы получили диплом первой степени Александра Новикова на большой сцене Театра Эстрады. Ариша вообще за любой движ! Она очень любит смотреть разные представления. Они ее прямо завораживают. Особенно давно она мечтала побывать на каком-нибудь грандиозном представлении в цирке, - делится мама девочки.

Арина очень любит заниматься творчеством Фото: Алексей БУЛАТОВ

«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»

Перед Новым годом журналист «КП-Екатеринбург» побывала на открытии «Елки желаний» и, решив присоединиться к доброй акции, сняла с нее картонный шарик. На нем было написано: «11-летняя Арина мечтает попасть на шоу Юрия Никулина».

- Как вовремя! - Подумала журналист - На праздники в Екатеринбург, как раз, приезжает Московский цирк Никулина на Цветном бульваре.

Мы поспешили позвонить маме Арины, чтобы сообщить ей хорошую новость.

- Вы меня так обрадовали своим звонком! Мы три года подавали заявку на «Елку желаний», и все безрезультатно. И тут такое чудо! У меня еще и в день вашего звонка внучатая племянница родилась, так что это двойная радость! – не скрывала эмоций Валентина Шолохова.

Екатеринбургский цирк бесплатно пригласил Валентину и Арину на представление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский государственный цирк имени Филатова помог «Комсомолке» исполнить мечту девочки и бесплатно пригласил маму с дочкой на грандиозное шоу «Клоун». 30 декабря Валентина с Ариной приехали из Красноуфимска на ласточке, и уже вечером в этот день девочка с ведром попкорна сидела довольная зале и смотрела завораживающие шоу.

- Восторг Аришки не описать даже словами. Прошло несколько дней, а она все еще о нашем походе в цирк всем рассказывает. Благодарим от всей души, - говорит Валентина Шолохова.

- Я очень рада, что мы попали на это шоу, - добавляет Ариша.

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