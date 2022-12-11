Исполнить желания детей с особенностями развития и тяжелыми заболеваниями может каждый Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовала новогодняя благотворительная акция «Елка желаний». Она исполняет мечты детей с особенностями развития и тяжелыми заболеваниями по всей Свердловской области.

Официальное открытие «Елки желаний» 2022 состоялось 11 декабря в ДИВСе в рамках Вечера бокса RCC Boxing Promotions. Первыми в ней приняли участие известные уральские боксеры, а также гости вечера.

Открытие «Елки желаний» 2022 состоялось 11 декабря в ДИВСе в рамках Вечера бокса RCC Фото: Алексей БУЛАТОВ

С середины декабря елка будет стоять в музее «Россия – моя история». Акция продлится до середины февраля. Принять участие в ней сможет любой желающий.

Как принять участие в «Елке желаний»?

На картонных шариках, висящих на елке, можно встретить самые разные желания. Так, например, четырехлетний Иван мечтает побывать на съемочной площадке, а шестилетняя Вероника – о световом столе для рисования песком, 13-летняя Александра мечтает сходить на концерт Полины Гагариной, а 12-летняя Елизавета – встретиться с Niletto.

Волонтеры контролируют, чтобы все желания точно были исполнены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также дети просят сладкие подарки, игрушки, смартфоны, спортивные принадлежности, а также полетать в аэротрубе, побывать в планетарии, встретиться с Дедом Морозом. А больше всего на елке висит шариков с желанием поплавать с дельфинами.

Шарики разделены по цветам в зависимости от цены подарка: красные – до 500 руб., желтые – до 3 000 руб. до 5 000 руб., серебристые – до 10 000 руб. и золотистые от 10 000 рублей. Зеленые шары – это нематериальные подарки (посетить цирк и т.д.). Так что каждый сможет выбрать шарик себе по карману и сделать кого-то чуточку счастливее.

Уральский боксер Марк Урванов первым принял участие в акции Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как вы выбрали шарит, необходимо будет подойти к волонтеру, который внесет вас в список.

- По всем желаниям у нас ведется учет. Вы выбираете шарик, мы записываем ваши данные и ваш номер телефона, а также передаем вам номер телефона представителей ребенка, чье желание вы собираетесь исполнить, - уточняют волонтеры благотворительной акции.

Дети загадывают самые разные желания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже третий год подряд официальным представителем федеральной акции в Свердловской области является Волонтерский центр РМК. За два года существования акция «Елка желаний» долгожданные подарки получили более 1000 детей Свердловской области.

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