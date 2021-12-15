Малыш сразу же заулыбался при виде яркой коробки с подарком. Фото: Юля Титова

Петр Ян исполнил желание 9-летнего мальчика-аутиста. Чемпион UFC и боец клуба «Архангел Михаил» принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», которая официально стартовала в Екатеринбурге сегодня, 15 декабря. Спортсмену выпало исполнить желание Кирюши Екименко, который мечтает о большом спортивном батуте.

Кирюша очень любит, когда его обнимает любимая мама. Фото: РМК-ТВ

«ОЧЕНЬ ЛЮБИТ ОБНИМАТЬСЯ»

9-летний Кирилл Екименко учится во втором классе в обычной школе, но по индивидуальной адаптированной программе обучения. Мальчик болен аутизмом. Он плохо понимает речь, не умеет разговаривать, общается при помощи карточек и немного умеет писать сам.

- Кирилл очень дружелюбный, ласковый. Он любит слушать музыку, рассматривать свои карточки с картинками, приносит мне, чтобы я прочитала ему надписи на карточках, - рассказываем мама ребенка Галия Екименко.

После занятий в школе мама Кирюши отводит сына в центр для детей с аутизмом.

Занятия спортом помогают малышу развиваться. Фото: РМК-ТВ

Там он занимается музыкой, ходит в бассейн и на адаптивное таэквондо. Со своим сыном Галия проводит очень много времени. Вместе они учатся читать по слогам, петь и играть на маленьком электрическом пианино.

- Кирюша не чувствует свое тело так, как мы, поэтому постоянно ищет тактильные ощущения. Он может час кататься на качелях, любит, когда его обнимают, - говорит Галия.

Кирюша общается при помощи специальных карточек. Фото: РМК-ТВ

«ЧАСАМИ МОЖЕТ ПРЫГАТЬ НА БАТУТЕ»

В преддверии Нового года Кирюша загадал желание получить в подарок спортивный батут. В рамках благотворительной акции «Елка желаний» мечту ребенка осуществил известный российский спортсмен Петр Ян.

- Я с удовольствием принял участие в этой акции, так как считаю, что она несет правильные ценности, которые я тоже стараюсь поддерживать. Подарки это всегда очень приятно, особенно в детском возрасте. А батут – это классный подарок, особенно зимой, когда его редко где можно купить, - говорит боец.

Петр поддержал акцию «Елка желаний». Фото: РМК-ТВ

Петр Ян пришел в спортивный магазин, где ему посоветовали большой, надежный и качественный батут с сеткой. В магазине подарок красиво упаковали в яркую новогоднюю бумагу. А затем российский спортсмен лично поздравил мальчика. Кирюша сразу же повеселел и начал улыбаться при виде яркой коробки с подарком.

Мама Кирилла решила, что отвезет батут на дачу, куда семья Екименко ездит каждые выходные.

Фото: РМК-ТВ

- Когда мы ходим в детский центр, Кирилл очень любит прыгать на батутах, поэтому и написали такое желание. Теперь, когда мы каждые выходные отдыхаем на даче, Кирюша будет прыгать столько, сколько ему захочется, - говорит мама мальчика.

Отметим, что в Екатеринбурге акция «Елка желаний» проходит уже во второй раз при поддержке Благотворительного фонда РМК и Волонтерского центра РМК. Если вы тоже хотите принять участие в акции и исполнить чью-то мечу, можно заполнить анкету на сайте фонда или позвонить в офис Деда Мороза по телефону 213-05-31.

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