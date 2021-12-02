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Общество2 декабря 2021 9:19

Родители в шоке: олигархи Козицын, Симановский и Алтушкин собрали 90 млн на самый дорогой укол в мире для двухлетнего мальчика

Сейчас маленький Костя проходит поддерживающую терапию
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
История Кости уникальна тем, что его родители смогли сами поставить ему диагноз, и вовремя забили тревогу

История Кости уникальна тем, что его родители смогли сами поставить ему диагноз, и вовремя забили тревогу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В обычной квартире Екатеринбурга маленький мальчик старательно перебирает ящик с игрушками. Периодически Костя отвлекается на мультфильмы и улыбается их героям. С виду обычный мальчишка, но три месяца назад ему поставили страшный диагноз СМА (Спинальная мышечная атрофия – Прим. Ред). Это то заболевание, при котором мышцы ребенка постепенно атрофируются, что приводит к проблемам с позвоночником и затруднению дыхания. Помочь в этом случае может только один препарат Zolgensma.

Укол этим лекарством считается самым дорогим в мире – его стоимость на 2021 года – порядка 121 млн. руб. (Цена на препарат постепенно снижается за счет исследований, заложенных в его стоимость. Еще 4 месяца назад препарат стоил порядка 150 млн. руб. А в 2020-м году его цена была более 170 млн. руб.)

Планируется, что этот укол поставят уже в следующем году

Планируется, что этот укол поставят уже в следующем году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

История Кости уникальна тем, что его родители смогли сами поставить ему диагноз, и вовремя забили тревогу.

- Мы заметили, что что-то не так, когда Косте стало тяжелее ходить и стоять на ногах. Тогда мы стали ходить по врачам, но никто не мог понять, что происходит. Я сама учусь на педиатра в местном университете, поэтому я решила сдать анализы в платной клинике по собственной инициативе, и уже там у Кости выявили генетическую предрасположенность к заболеванию, - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама малыша Полина.

Родителям удалось собрать самостоятельно около 20 миллионов рублей, первыми их поддержали сотрудники МЧС, так как папа мальчика служит начальником караула. Еще 11 миллионов набралось с помощью «Фонда Ройзмана». Но большую часть суммы вложил «Фонд Святой Екатерины» и его учредители уральские бизнесмены и меценаты Андрей Козицын (генеральный директор «УГМК»), Андрей Симановский (основатель компании «Сима-Ленд»), Игорь Алтушкин (владелец «Русской медной компании»), а также Ян Центер (генеральный директор «УЗТМ-Картэкс»). Как только бизнесмены поняли, что сбор средств продвигается медленно, они решили помочь семье. По инициативе Андрея Козицына сбор закрыли за три часа.

Сейчас Костя проходит поддерживающую терапию

Сейчас Костя проходит поддерживающую терапию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас Костя проходит поддерживающую терапию, в декабре его ждет четвертый укол «Спинразы», которая временно блокирует мышечную атрофию, однако именно Zolgensma поможет изменить поломанный ген ребенка и поставит его на ноги, не исключено, что препарат привезут в Екатеринбург. Планируется, что этот укол поставят уже в следующем году, после чего начнется процесс реабилитации: массажи, лечебная физкультура и прочие процедуры.

- Когда узнали про диагноз, был шок. Но мы быстро собрались, решили, что будем плакать потом, сначала надо решить вопрос с лекарством. Мы уже слышали про СМА и знали, какие деньги нужно собрать, для нас это что-то нереальное. И сейчас я не нахожу слов благодарности, потому что у нашего сына есть будущее, и он будет жить, - рассказывает папа Кости Иван.

Катковы поддерживают связь с семьями Екатеринбурга, в которых у детей диагностировали СМА

Катковы поддерживают связь с семьями Екатеринбурга, в которых у детей диагностировали СМА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Катковы поддерживают связь с семьями Екатеринбурга, в которых у детей диагностировали СМА, родители Миши Бахтина и Саши Лабутина рассказывают им, как у ребят проходит процесс восстановления после укола, а также подсказывают, как правильно реабилитировать малыша. Полина и Иван, следуя этим советам, верят, что в будущем от диагноза СМА останется только история со счастливым концом.

Родителям удалось собрать самостоятельно около 20 миллионов рублей

Родителям удалось собрать самостоятельно около 20 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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