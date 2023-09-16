Ольга Бузова повторила памятное видео с поклонником на концерте в Екатеринбурге

Исполнительница сменила большое число сценических костюмов Фото: Ольга ЮШКОВА

В Екатеринбурге состоялся концерт певицы и одного из самых успешных блогеров страны Ольги Бузовой. Звезда не только презентовала в уральской столице новый трек, но и исполнила мечту поклонника.

Это произошло в перерывах между исполнением песен. Ольга Бузова разговорилась с поклонником, стоявшим в первом ряду.

- Я пятый раз на твоем концерте, - прокричал парень из зала, чтобы привлечь внимание звезды. - Пять лет назад ты взяла мой телефон и сняла для меня видео. Ты – лучшая!

Услышав это заявление от преданного фаната, певица, не раздумывая, наклонилась к поклоннику, взяла его телефон и повторила свой поступок пятилетней давности.

- Ты только фильтры потом наложи, чтобы я красивая была, - с улыбкой сказала Бузова.

Как мы писали ранее, исполнительница также даст бесплатный концерт на «БоксЗабеге» в субботу, 16 сентября в Екатеринбурге. Ольга Бузова выступит вместе с Niletto.