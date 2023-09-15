В сверкающем мини и черном латексе: Ольга Бузова показала пышную фигуру и произвела фурор на концерте

Ольга Бузова произвела фурор на концерте в Екатеринбурге Фото: Ольга ЮШКОВА

Ольга Бузова показала пышную фигуру и поразила поклонников горячими танцами. Исполнительница хитов «Мало половин» и «Wi-Fi» дала большой концерт в Екатеринбурге.

Ольга Бузова вышла под восторженные крики фанатов Фото: Ольга ЮШКОВА

Певица вышла на сцену в непривычном для себя в образе русской красавицы в кокошнике и белом одеянии в пол под песню «Вот она я». Но уже на втором припеве сбросила накидку и осталась в расшитом блестками и золотыми лентами белом мини-платье.

На концерте собрались около двух тысяч поклонников Фото: Ольга ЮШКОВА

Ольга Бузова исполнила главные хиты и поблагодарила поклонников за поддержку Фото: Ольга ЮШКОВА

За полтора часа концерта Ольга сменила семь образов. Вот она – роковая женщина в красном платье с палетками и глубоким вырезом. В следующий выход – коварная «паучиха» в черном облегающем латексе в пол.

Горячих танцев на концерте было много Фото: Ольга ЮШКОВА

- Ого! Вас так много! Спасибо вам за поддержку, за любовь, за веру в меня! Мои люди всегда со мной, - обратилась Ольга к фанатам в начале концерта.

Поклонники ревели от восторга, приветствуя певицу аплодисментами и громко подпевая ее песни. Нашлись среди толпы и особые ценители ее фигуры.

Фанаты приветствовали исполнительницу восторженными криками Фото: Ольга ЮШКОВА

Среди зрителей было много парней Фото: Ольга ЮШКОВА

- Такая фигура пышная, просто бомба, - поделились с «КП-Екатеринбург» поклонники.

Другие же, наоборот, отметили, что Ольга сильно поправилась.

- Я представляла ее худее. На фотографиях в соцсетях совсем другая, - добавила одна из зрительниц.

Ольга Бузова сверкнула пышкой фигурой Фото: Ольга ЮШКОВА

Сама же Ольга Бузова не удержалась от шуток со сцены о своей внешности. В перерыве между песен она разговорилась с поклонником, стоявшим в первом ряду.

- Я пятый раз на твоем концерте, - прокричал из зала парень, чтобы привлечь ее внимание. - Пять лет назад ты взяла мой телефон и сняла для меня видео. Ты – лучшая!

Ольга, не раздумывая, наклонилась к поклоннику, взяла его телефон и повторила ролик.

- Ты только фильтры потом наложи, чтобы я красивая была, - улыбнулась Бузова.

Певица утроила настоящее шоу Фото: Ольга ЮШКОВА

Исполнительница также даст бесплатный концерт на «БоксЗабеге» 16 сентября в Екатеринбурге. Она выступит вместе с Niletto.

Последний раз певица приезжала в уральскую столицу на масштабный музыкальный фестиваль Summer Fest.

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