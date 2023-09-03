Валя Карнавал расплакалась, а Мари Краймбрери валялась на сцене: звезды поразили зрителей на школьном фестивале

Мари Краймбрери растрогала зрителей словами со сцены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мари Краймбрери, Валя Карнавал и Егор Шип собрали больше 20 тысяч зрителей и взорвали зал на масштабном фестивале «Верный отличник» в Екатеринбурге. Мероприятие было посвящено школьникам, окончившим прошлый учебный год на одни пятерки. Именно они, а также их родители стали главными зрителями большого концерта.

Мероприятие провели Ида Галич и Владимир Маркони Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль собрал более 20 тысяч зрителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ведущими фестиваля стали Ида Галич и Владимир Маркони. На сцену также выходили и другие молодые музыканты, такие как LYRIQ и участница «Песни на ТНТ» Элона Миллер. Но больше всего, как выяснилось, зрители ждали исполнительницу хитов «Пряталась в ванной» и «Океан» Мари Краймбрери и популярных TikTok-блогеров Валю Карнавал и Егора Шипа.

Уральцы проводили лето на фестивале «Верный отличник» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Егор Шип порадовал не только юных поклонников, но и их родителей

Первым на сцену вышел Егор. Его хиты знали в основном только дети. Но артист сделал приятный сюрприз и взрослым, исполнив хит «РукиВверх!» «18 мне уже».

Певец исполнил песню Сергея Жукова Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я хочу обратиться к взрослым. Родители, я уверен, что до сегодняшнего дня вы не знали ни одной моей песни. Поэтому специально для вас я купил эту песню у Сергея Жукова, я хочу, чтобы все пели вместе со мной! - заявил Егор Шип со сцены фестиваля.

Концерт собрал школьников самых разных возрастов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зрители поддержали популярного среди молодежи исполнителя, громко подпевая знакомым всем строчкам. А когда на сцену вышла Валя Карнавал, юные фолловеры буквально взорвали зал восторженными криками и едва ли не громче самой артистки кричали ее треки. Девушке стало так приятно, что она не смогла сдержать слез.

Валя Карнавал не сдержала слез Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это было потрясающе! Я сегодня целый день ждала этого события. Нервничала, волновалась. Мне не нравилась моя одежда. Я хотела выйти в лучшем свете. Но в итоге меня так ждали. Сколько было зажженных фонариков… Меня это так тронуло! Эмоции переполняли, так что дала слабину и прослезилась, - поделилась с журналистами Валя после концерта.

Поклонники Вали громче артистки кричали строчки из ее песен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершила большой концерт певица Мари Краймбрери. Она вышла в ярко-розовом, словно в стиле Барби, спортивном костюме с шелковыми штанами и дутой жилеткой. Артистка много танцевала и заводила толпу, а под конец концерта и вовсе улеглась на сцену и решила поваляться на ней, пока ее танцоры исполняли сольный номер.

- Екатеринбург – первый город, в котором я собрала аншлаг. Это город стал для меня особенным. Я хочу пожелать вам научиться наслаждаться жизнью по максимуму, - обратилась к зрителям исполнительница.

Мари Краймбрери завела зал своей энергией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце своих выступлений артисты уходили в специальный шатер, где их поджидали юные фанаты. Несколько десятков детей, выигравших в специальном конкурсе, пригласили на автограф-сессию с любимыми звездами. Некоторые из ребят даже расплакались, встретившись с кумирами.

Фестиваль завершился салютом Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я давно не видела такой живой и шумной аудитории, как на этом фестивале. Дети искренние и настоящие. Они и взрослых заряжали своей энергией и добрым фанатизмом. Это приятно поразило, - делится с «КП-Екатеринбург» зрительница.

Юные зрители оказались самой живой и преданной аудиторией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль проходил в уральской столице впервые. Но, по словам организаторов, должен стать доброй традицией, которая будет радовать старательных школьников и вдохновлять стремиться к победам.

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