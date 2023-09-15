Ольга Бузова выступит на «БоксЗабеге» в Екатеринбурге

Ольга Бузова и Niletto дадут выступят на «БоксЗабеге» в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ольга Бузова и Niletto дадут выступят на «БоксЗабеге» в Екатеринбурге. Певица рассказала об этом во время своего концерта в «Телеклубе».

- Октябрьская площадь, 2, абсолютно бесплатно. Просто занимайтесь спортом, слушайте хорошую музыку: там буду выступать я, Niletto и многие другие крутые артисты и блогеры, - сказала Ольга Бузова во время своего концерта 15 сентября.

«БоксЗабег» - это масштабное спортивное мероприятие, на котором известные спортсмены вместе с жителями города преодолевают дистанции по улицам города. Для участия в забеге необходимо выбрать подходящуюю по возрасту и желаемой трассе категорию и зарегистрироваться на официальном сайте забега.

Каждому участнику на старте будет выдан порядковый номер с чипом и футболка мероприятия.

Всех участников забега на финише будет ждать медаль.

Пробежавшие с лучшими результатами, получат награды и ценные призы. А в конце мероприятия на сцене и Театра драмы состоится большой концерт, на котором свои хиты исполнят Ольга Бузова, Niletto, Егор Шип и другие артисты.

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