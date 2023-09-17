Ольга Бузова назвала себя «дурочкой», а Niletto завел толпу: артисты оторвались на бесплатном концерте в Екатеринбурге

Ольга Бузова и Niletto собрали около 20 000 зрителей на концерте в честь «БоксЗабега» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ольга Бузова и Niletto зажгли на концерте в честь масштабного фестиваля «БоксЗабег» в Екатеринбурге. Праздник объединил тысячи профессиональных спортсменов, олимпийских чемпионов и любителей активного и здорового образа жизни.

На концерт пришли, как взрослые так и дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце мероприятия участников забега и зрителей ждал мощный концерт. Первой на сцену вышла Ольга Бузова. Она в Екатеринбурге уже второй день. Но если на сольном концерте исполнительница хита «Мало половин» сменила целых семь нарядов и удивила поклонников горячими танцами, то в этот раз решила завоевать внимание зрителей совсем другим способом.

Ольга Бузова захотела быть ближе к зрителям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время выступления она спустилась со сцены и подошла к первым рядам, чтобы поприветствовать фанатов, стоящих за ограждением. Вот только подняться обратно не смогла.

- Вот я дурочка! Слезла, а как обратно подняться, не подумала, - смеется Ольга.

Ольга Бузова вышла к фанатам и подарила маленькой поклоннице нежные объятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поклонники радостно кричали, увидев, что Ольга идет к ним Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вернуться ей помог директор – он провел ее за сценой. Когда артистка поднималась, в шутку пожаловалась в микрофон, что пройти ей мешают коряги и ветки.

Следом за Ольгой Бузовой вышел и известный певец из Екатеринбурга Niletto. Автор «Любимки» постоянно заводил толпу.

Niletto завершил концерт на «БоксЗабеге» в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Давайте пошумим так, как умеют только в Екатеринбурге на раз-два…», - певец окончил счет, и толпа буквально взревела. К вечеру у сцены собралось около 20 000 зрителей.

- Давайте я буду петь с любовью, а вы обнимать друг друга с любовью, - обратился к слушателям исполнитель.

Niletto исполнил свои главные хиты, а также презентовал новую песню Фото: Алексей БУЛАТОВ

А затем к нему под сцену выбежала и Ольга Бузова. Певец, как раз, исполнял трек «Воспоминания», записанный вместе с другими артистами из Екатеринбурга Олегом Майами и Лешей Свиком. Ольга Бузова снимала видео-селфи с Niletto на фоне, а потом взяла в руки микрофон, начала подпевать и радостно прыгать в танце.

На концерте Niletto также презентовал новую песню «Ты че такая смелая».

- Песни еще нигде нет. Но она обязательно выйдет, - объявил певец из Екатеринбурга.

Только посмотрите, какая красота! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершился концерт феерично: под выстрелы хлопушек, мощные танцы Niletto и его команды под песню «Если тебе будет грустно».

Напомним, в «БоксЗабеге» приняли участие 3 600 человек. В нем также приняла участие олимпийская чемпионка по легкой атлетике Олеся Красномовец. Она пробежала дистанцию 8 километров в костюме Екатерины II.

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