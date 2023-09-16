Олимпийская чемпионка пробежала по центру Екатеринбурга в костюме Екатерины II

Спортсменка объяснила, почему решили облачиться в этот образ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Олеся Красномовец пробежала по центру Екатеринбурга в костюме Екатерины II. Чемпионка мира и Европы приняла участие в масштабном мероприятии «БокЗабег». Он проходит в уральской столице во Всемирный день бега.

Олеся Красномовец участвовала в забеге на самую длинную дистанцию - восемь километров. После финиша своими эмоциями она поделилась с «КП-Екатеринбург».

- Мне было совсем не сложно. Я же – бегун. Поэтому по-настоящему кайфанула. Тем более бежала в костюме Екатерины II. Это было спонтанное, но очень крутое решение. Отдала дань символу* родного города, - рассказала олимпийская чемпионка по легкой атлетике.

Олеся Красномовец участвовала в забеге на самую длинную дистанцию - восемь километров. Фото: предоставлено героиней публиукации

По мнению Олеси Красномовец, такие спортивные мероприятия, как «БоксЗабег» очень важны и объединяют большое количество людей и приобщают к активному и здоровому образу жизни.

Легкоатлетка бежала бок о бок с чемпионкой Европы по боксу Ириной Потеевой (слева) Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Бег - это как фундамент в любом виде спорта. Он продлевает вашу жизнь, молодость и красоту, - добавила спортсменка.

Спортсменка призналась, что ей было совсем не сложно. Фото: предоставлено героиней публиукации

Свой финиш Олеся Красномовец снимала на видео.

- Ура, ребята, восемь километров мы преодолели! - говорит в ролике спортсменка.

Олеся Красномовец - обладательница двух мировых рекордов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, «БоксЗабег» проходит в Екатеринбурге впервые. Его организовал президент международной ассоциации по боксу Умар Кремлев. В нем принимают участие не только профессиональные спортсмены, но и любители. Всего в забеге на трех трассах приняли участие 3600 человек. Среди них 400 детей.

* В реальности имя городу было дано в честь императрицы Екатерины I. Однако среди екатеринбуржцев и свердловчан прочно укоренилось мнение о том, что столица Урала названа в честь Екатерины Великой.

СПРАВКА «КП»

Олеся Красномовец – олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Мира и Европы по легкой атлетике. Специализировалась в беге на 400 м и эстафете 4 х 400. Обладательница двух мировых рекордов. В 2004-м году взяла «серебро» на Олимпиаде в составе женской сборной в эстафете 4 х 400. Однако в 2010-м году американскую сборную уличили в использовании допинга и лишили чемпионского титула. Поэтому «золото» Афин досталось российской команде.