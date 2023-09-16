В «БоксЗабеге» в Екатеринбурге приняли участие 3600 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В «БоксЗабеге» в Екатеринбурге приняли участие 3600 человек. Масштабное спортивное мероприятие проходит во Всемирный день бега 16 сентября в центре Екатеринбурга на Октябрьской площади.
Масштабное спортивное мероприятие проходит во Всемирный день бега 16 сентября в центре Екатеринбурга на Октябрьской площади
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Всего на забег зарегистрировалось 3600 человек. На этой цифре вчера вечером мы закрыли регистрацию в целях безопасности. Среди участников 400 детей, - рассказали «КП-Екатеринбург» организаторы.
Каждому участнику на финише выдавали памятную медаль
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В забеге принимают участие профессиональные спортсмены, спортсмены-любители и обычные жители города. Для участия они должны были зарегистрироваться на сайте «БоксЗабега» и выбрать одну из трех трасс: на 8 км на 4 км или детская - на 400 метров.
В забеге принимают участие профессиональные спортсмены, спортсмены-любители и обычные жители города
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Для участия они должны были зарегистрироваться на сайте «БоксЗабега» и выбрать одну из трех трасс: на 8 км на 4 км или детская - на 400 метров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В мероприятии также приняли участие известные спортсмены олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев и олимпийская чемпионка по легкой атлетике Олеся Красномовец.
Организатором «БоксЗабега» стал президент международной ассоциации по боксу Умар Кремлев.
Организатором «БоксЗабега» стал президент международной ассоциации по боксу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Октябрьской площади собрались тысячи зрителей и гостей, не участвующих в мероприятии. Для них организаторы подготовили несколько интерактивных спортивных зон.
Участники забега бежали 4 или 8 км, а дети - 400 метров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В завершении «БоксЗабега» набольшой сцене выступят Ольга Бузова и Niletto.
Напомним, сегодня в центре Екатеринбурга также прошел «Кросс Нации».
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