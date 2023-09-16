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Спорт16 сентября 2023 12:30

В «БоксЗабеге» в Екатеринбурге приняли участие 3600 человек

Среди них 400 детей
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
В «БоксЗабеге» в Екатеринбурге приняли участие 3600 человек

В «БоксЗабеге» в Екатеринбурге приняли участие 3600 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «БоксЗабеге» в Екатеринбурге приняли участие 3600 человек. Масштабное спортивное мероприятие проходит во Всемирный день бега 16 сентября в центре Екатеринбурга на Октябрьской площади.

Масштабное спортивное мероприятие проходит во Всемирный день бега 16 сентября в центре Екатеринбурга на Октябрьской площади

Масштабное спортивное мероприятие проходит во Всемирный день бега 16 сентября в центре Екатеринбурга на Октябрьской площади

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Всего на забег зарегистрировалось 3600 человек. На этой цифре вчера вечером мы закрыли регистрацию в целях безопасности. Среди участников 400 детей, - рассказали «КП-Екатеринбург» организаторы.

Каждому участнику на финише выдавали памятную медаль

Каждому участнику на финише выдавали памятную медаль

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В забеге принимают участие профессиональные спортсмены, спортсмены-любители и обычные жители города. Для участия они должны были зарегистрироваться на сайте «БоксЗабега» и выбрать одну из трех трасс: на 8 км на 4 км или детская - на 400 метров.

В забеге принимают участие профессиональные спортсмены, спортсмены-любители и обычные жители города

В забеге принимают участие профессиональные спортсмены, спортсмены-любители и обычные жители города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для участия они должны были зарегистрироваться на сайте «БоксЗабега» и выбрать одну из трех трасс: на 8 км на 4 км или детская - на 400 метров

Для участия они должны были зарегистрироваться на сайте «БоксЗабега» и выбрать одну из трех трасс: на 8 км на 4 км или детская - на 400 метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мероприятии также приняли участие известные спортсмены олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев и олимпийская чемпионка по легкой атлетике Олеся Красномовец.

Организатором «БоксЗабега» стал президент международной ассоциации по боксу Умар Кремлев.

Организатором «БоксЗабега» стал президент международной ассоциации по боксу

Организатором «БоксЗабега» стал президент международной ассоциации по боксу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Октябрьской площади собрались тысячи зрителей и гостей, не участвующих в мероприятии. Для них организаторы подготовили несколько интерактивных спортивных зон.

Участники забега бежали 4 или 8 км, а дети - 400 метров

Участники забега бежали 4 или 8 км, а дети - 400 метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В завершении «БоксЗабега» набольшой сцене выступят Ольга Бузова и Niletto.

Напомним, сегодня в центре Екатеринбурга также прошел «Кросс Нации».

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