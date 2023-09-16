В «БоксЗабеге» в Екатеринбурге приняли участие 3600 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «БоксЗабеге» в Екатеринбурге приняли участие 3600 человек. Масштабное спортивное мероприятие проходит во Всемирный день бега 16 сентября в центре Екатеринбурга на Октябрьской площади.

Масштабное спортивное мероприятие проходит во Всемирный день бега 16 сентября в центре Екатеринбурга на Октябрьской площади Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Всего на забег зарегистрировалось 3600 человек. На этой цифре вчера вечером мы закрыли регистрацию в целях безопасности. Среди участников 400 детей, - рассказали «КП-Екатеринбург» организаторы.

Каждому участнику на финише выдавали памятную медаль Фото: Алексей БУЛАТОВ

В забеге принимают участие профессиональные спортсмены, спортсмены-любители и обычные жители города. Для участия они должны были зарегистрироваться на сайте «БоксЗабега» и выбрать одну из трех трасс: на 8 км на 4 км или детская - на 400 метров.

В забеге принимают участие профессиональные спортсмены, спортсмены-любители и обычные жители города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для участия они должны были зарегистрироваться на сайте «БоксЗабега» и выбрать одну из трех трасс: на 8 км на 4 км или детская - на 400 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мероприятии также приняли участие известные спортсмены олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев и олимпийская чемпионка по легкой атлетике Олеся Красномовец.

Организатором «БоксЗабега» стал президент международной ассоциации по боксу Умар Кремлев.

Организатором «БоксЗабега» стал президент международной ассоциации по боксу Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Октябрьской площади собрались тысячи зрителей и гостей, не участвующих в мероприятии. Для них организаторы подготовили несколько интерактивных спортивных зон.

Участники забега бежали 4 или 8 км, а дети - 400 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В завершении «БоксЗабега» набольшой сцене выступят Ольга Бузова и Niletto.

Напомним, сегодня в центре Екатеринбурга также прошел «Кросс Нации».

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