«Экипаж, я горжусь вами!»: Дамир Юсупов впервые прокомментировал экстренную посадку рейса «Уральских авиалиний» в поле

15 августа 2019 года Дамир Юсупов посадил Airbus A321 на кукурузном поле Фото: Борис КУДРЯВОВ

Герой России Дамир Юсупов, успешно посадивший самолет в кукурузном поле в Подмосковье, впервые прокомментировал экстренную посадку рейса «Уральских авиалиний». Самолет Airbus A320, следовавший по маршруту из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки утром 12 сентября. На борту находились 161 пассажир (среди них 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

Рейс из Сочи в Омск экстренно сел в поле под Новосибирском. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

- Хочу поделиться эмоциями. Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное – все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем! – написал Дамир Юсупов на своей странице «ВКонтакте».

Самолетом управляли Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов. В состав экипажа также входили бортпроводники Дарья Глушкова, Айша Гумметова, Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов.

На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

Отметим, причиной к незапланированному приземлению в поле стали технические неполадки. Об этом рассказал генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов. Он также заявил, что пассажирам выплатят по 100 тысяч рублей компенсации за испуг.

Об экстренной посадке самолета «КП-Екатеринбург» рассказала одна из пассажирок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему в поле под Новосибирском экстренно сел самолет: ответы на главные вопросы. Сергей Скуратов ответил на вопросы об экстренной посадке самолета под Новосибирском (подробнее)

«Мысленно попрощались с жизнью»: пассажиры рассказали об экстренной посадке рейса «Уральских авиалиний» под Новосибирском. Пассажиров рейса, экстренно севшего в поле под Новосибирском, отправили в Омск (подробнее)

Что известно о пилоте Сергее Белове, который посадил самолет в поле под Новосибирском. Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в поле, оказался потомственным летчиком (подробнее)