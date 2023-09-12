«Компенсация за испуг - 100 тысяч рублей»: гендиректор «Уральских авиалиний» рассказал об экстренной посадке самолета

Экипаж на фоне самолета "Уральских авиалиний", совершившего посадку в поле под Новосибирскрм. Фото: "Уральские авиалини"

Во вторник, 12 сентября, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился на поле под Новосибирском. Это был рейс U6-1383. Он летел из Сочи в Омск. Причиной незапланированного приземления в поле стали технические неполадки. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из людей не пострадал. Их временно разместили в Доме культуры соседнего села Убинское.

Самолет приземлился в 180 километрах от Новосибирска. Фото: пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии"

Уже в 12.00 в Екатеринбурге генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов рассказал об обстоятельствах происшествия.

- Рейс выполняли по маршруту Сочи-Омск на самолете Airbus A320, который эксплуатируется в нашей компании достаточно давно и успешно. В 2013 году пилоты окончили летное училище. Капитан корабля летает уже три года и достаточно успешно. Все отклонения и нарушения у нас фиксируются. Поэтому мы говорим с уверенностью, что пилоты профессионально выполняют свои обязанности, - говорит Сергей Скуратов. - Рассказываю, что произошло. При заходе на посадку у самолета отказала зеленая гидросистема. Вообще у самолета их три: зеленая, желтая и голубая. В данном случае отказала зеленая. В этой ситуации у командира мало времени, он должен уйти на второй круг и оценить риски.

По словам гендиректора "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова, такие ситуации происходили и раньше и летчики успешно с ними справлялись.

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что экипаж все сделал верно Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Посадочная полоса в Омске - 2500 метров, в Новосибирске - 3000 метров. Пилот принял решение лететь в Новосибирск. При отказе зеленой гидросистемы наблюдаются сбои: неадекватно работают закрылки и спойлеры. Поэтому посадочная дистанция может увеличиваться. К сожалению, сильный ветер, выпущенные створки шасси увеличили расходы топлива. Командир осознал, что топлива будет недостаточно для совершения посадки. А командир воздушного судна - это Господь и Бог. Он принял решение посадить самолет в поле. И это было правильное решение. Внешне поломок самолета нет. Он стоит в поле на шасси. Самолет находился в эксплуатации около 15 лет.

Перед посадкой командир провел работу с бортпроводниками. Все пассажиры сами эвакуировались по надувным трапам. Далее экипаж отвел людей подальше от самолета. По словам Скуратова, пассажиры не получили травм.

- Сейчас предпринимаются реальные шаги по вывозу пассажиров из деревни. Включился в эту работу губернатор Свердловской области, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, - добавил Сергей Скуратов. - Дополнительно мы провели видеовстречи с руководством Новосибирской и Омской области. Большая часть пассажиров будет перевезена в Омск. Мы направили техническую бригаду, инспекцию по безопасности на место ЧП. По полной программе мы заботимся о людях. Мы также связались с Альфастрахованием. Каждому будет выплачена компенсация 100 тысяч рублей. Компенсация за испуг. Мы делали это и при посадке самолета в кукурузное поле.

Борт приземлился утром 12 сентября. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Также Сергей Скуратов отметил, что экипаж будет отстранен от полетов.

- Сейчас им предстоит написать море объяснительных. Впереди - беседа со Следственным комитетом, с руководством "Уральских авиалиний", с прокуратурой.

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