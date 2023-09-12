Гендиректор «Уральских авиалиний» рассказал о техническом состоянии рейса, приземлившегося в поле под Новосибирском

Самолет экстренно сел под Новосибирском 12 сентября. Фото: Алексей Булатов ("КП"), Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов прокомментировал техническое состояние самолета Airbus A320. Напомним, рейс U6-1383, летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском 12 сентября.

В момент ЧП на борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа. К счастью, в результате жесткой посадки никто не погиб. Пожара на борту также удалось избежать. Правда, двум пассажирам потребовалась госпитализация.

В связи со случившимся, авиакомпания организовала пресс-конференцию с участием генерального директора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова. На ней присутствовал и журналист «КП-Екатеринбург».

Сергей Скуратов уверен, что пилоты все сделали верно Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОСАДОЧНАЯ ДИСТАНЦИЯ МОГЛА УВЕЛИЧИТЬСЯ

- Самолет Airbus A320 эксплуатируется нашей компанией давно и успешно. Экипаж профессионально подготовлен. Пилоты в 2013 году закончили училище. Капитан три года уже летает командиром, он на хорошем счету. Мы можем четко говорить о профессионализме каждого пилота, - заявил Сергей Скуратов.

При подлете к Омску - при заходе на посадку - у самолета отказала зеленая гидросистема. В целом их три: зеленая желтая и голубая. Каждая из них отвечает за определенные параметры.

При отказе гидросистемы наблюдаются отклонения в работе спойлера и закрылки. Поэтому посадочная дистанция может увеличиваться. В связи с этим командир воздушного судна Сергей Белов принял решение уйти на запасной аэродром в Новосибирске. Как объяснил Сергей Скуратов, такое решение экипажем было принято в связи с тем, что длина летной полосы в Омске – 2500 метров, а в Новосибирске – три километра.

- К сожалению, был сильный ветер. Он не позволял убрать выпущенные створки шасси. Увеличился расход топлива, и командир осознал, что, возможно, топлива будет недостаточно для посадки в Новосибирске, - продолжил Сергей Скуратов.

КОГДА САМОЛЕТ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОХОДИЛ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

На вопрос о том, когда приземлившийся в поле под Новосибирском самолет в последний раз проходил техобслуживание, гендиректор «Уральских авиалиний» ответил так:

- В целом у нас 52 Airbus. Все 52 – «на крыле». Все они проходят плановое техническое обслуживание в полном объеме. Техническая служба компании имеет все сертификаты по обслуживанию самолетов данного типа. Мы обучили людей, много финансовых ресурсов вложили в подготовку людей и закупку оборудования, - рассказал Сергей Скуратов.

На борту находилился 161 пассажир и 6 членов экипажа Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Гендиректор авиакомпании добавил, что самолеты отзывают даже из-за неисправности кресел.

- Первое, что сделал центр техобслуживания [после ЧП] – это отследил работы, которые проводились на самолете. Все было в порядке. Нормальный рабочий «боевой» самолет, который мы купили в США, - уточнил гендиректор «Уральских авиалиний».

Напомним, пассажирам самолета Airbus A320, летевшим из Сочи в Омск, выплатят по 100 тысяч рублей в качестве компенсации.

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