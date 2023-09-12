«Это просто чудо!»: жена второго пилота Эдуарда Семенова, посадившего самолет в поле, рассказала о муже

Эдуард Семенов воспитывает троих сыновей Фото: «Одноклассники»

В Новосибирской области 12 сентября 2023 самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку. Это был рейс U6-1383. Он летел из Сочи в Омск. Причиной к незапланированному приземлению в поле стали технические неполадки. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Пассажиров временно разместили в доме культуры соседнего села Убинское.

Командиром воздушного судна был Сергей Белов. Вторым пилотом - Эдуард Семенов из Березовского (Свердловская область). «КП-Екатеринбург» удалось дозвониться до супруги второго пилота. Дома мужчину ждут жена и трое сыновей. Известно, что Эдуард окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации.

- Он очень спокойный по жизни. Умеет собираться в нужных ситуациях. Позвонил утром - сказал, что отказала гидравлика. Сказал, что у них оставалось 200 литров. Они бы не дотянули до запасного аэродрома. Это просто чудо! - рассказала «КП-Екатеринбург» Анна Семенова. - Я уже успела немного поплакать. Мы все гордимся нашим папой. У нас трое сыновей: старшему 15, второму - 13 лет, младшему сейчас 8. Спасибо мужу, что позвонил мне! Он знает, что я очень эмоциональная. Если бы я увидела это все по телевизору, то пришлось бы спасать меня, а не экипаж!

Эдуарду Семенову 56 лет Фото: «Одноклассники»

КТО БЫЛ ЗА ШТУРВАЛОМ?

Командир воздушного судна – потомственный пилот – Сергей Владимирович Белов.

Сергею 28 сентября исполнится 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать лётчиком, как его отец и дед.

- Дед был военным штурманом, служил в Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16, - сообщили в «Уральских авиалиниях».

Командир воздушного судна Сергей Белов Фото: «Уральские авиалинии»

Сейчас все пассажиры (161 человек) доставлены в ближайший Дом культуры.

Пострадавших и погибших среди экипажа и пассажиров нет. Транспортная прокуратура проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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