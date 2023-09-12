Экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний» произошла в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура, «Уральские авиалинии»

В Убинском районе Новосибирской области произошла экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний». Борт сел прямо в поле. Как сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области, всего на борту находились 167 человек, среди них 161 пассажир и 6 членов экипажа. Среди пассажиров было 23 ребенка.

По предварительным данным, причиной посадки стал отказ гидросистемы, которая помогает управлять рулями высоты и направления.

Биография Сергея Белова, посадившего самолет в поле под Новосибирском: личная жизнь, фото пилота, последние новости

Как стало известно, командиром воздушного судна являлся 36-летний Сергей Белов. Именно он посадил Airbus A320 в поле под Новосибирском. Второго пилота зовут Эдуард Семёнов.

В компании «Уральские авиалинии» рассказали о летчике, сидевшем за штурвалом Airbus A320, экстренно севшем под Новосибирском.

- Командир воздушного судна – потомственный пилот – Сергей Владимирович Белов. Сергею 28 сентября исполнится 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать лётчиком, как его отец и дед, - рассказали в авиакомпании.

Дед командира воздушного судна был военным штурманом. Он служил в Североморске и демобилизовался в звании майора. На момент ухода из армии дедушка Сергея Белова занимал должность штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.

Отец пилота Сергея Белова, посадившего самолет в поле под Новосибирском, также является летчиком. Он с отличием окончил Сасовское летное училище и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, следом освоил самолет Ту-134, а в 28 лет стал командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором в авиакомпании «Уральские авиалинии».

- Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую лётную династию моей семьи, – говорит о себе пилот Airbus A320, экстренно севшего в поле под Новосибирском Сергей Белов.

Фото пилота Сергея Белова, посадившего пассажирский самолет в поле в Новосибирской области

«Уральские авиалинии» опубликовали фото Сергея Белова, посадившего Airbus A320 в поле под Новосибирском.

Фото Сергея Белова, посадившего Airbus A320 в поле под Новосибирском. Фото: «Уральские авиалинии»

Эдуард Семёнов, второй пилот самолета, севшего в поле под Новосибирском: фото, личная жизнь, биография

Как стало известно «КП-Екатеринбург» второй пилот рейса «Уральских авиалиний», приземлившегося под Новосибирском, живет в городе Берёзовский Свердловской области. С супругой они воспитывают троих сыновей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала супруга второго пилота Airbus A320.

Самолет, по данным МЧС, не получил повреждений. К счастью, возгорания также не произошло. Сейчас на месте жесткой посадки работают экстренные службы. Пассажиров доставили в пункт временного размещения.