Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился недалеко от Новосибирска

Пассажиров доставят в пункт временного размещения Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился недалеко от Новосибирска, сообщает telegram-канал BAZA. По предварительной информации, он сел на грунт в районе села Каменки.

Сообщается, что самолет перед посадкой подавал сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы. Он планировал совершить посадку в аэропорту Новосибирска, но вскоре он пропал с радаров.

В самолете находятся 159 пассажиров и 23 члена экипажа. Данных о пострадавших нет.

- Сегодня, 12 сентября в 09:44, самолет Airbus A320, следовавший в направлении Сочи - Омск, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области, - рассказали в МЧС по Новосибирской области.

К месту приземления направлены оперативная и аэромобильная группы. Пассажиров доставят в пункт временного размещения в местном Доме культуры.

«КП-Екатеринбург обратилась в пресс-службу «Уральских авиалиний». В авиакомпании обещали предоставить комментарий позже.