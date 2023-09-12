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Происшествия12 сентября 2023 4:15

Посадка прошла благополучно: в «Уральских авиалиниях» рассказали об экстренной посадке самолета

«Уральские авиалинии» прокомментировали посадку самолета под Новосибирском
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Транспортная прокуратура проводит проверку Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура проводит проверку Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

«Уральские авиалинии» прокомментировали экстренную посадку самолета, летевшего из Сочи в Омск, под Новосибирском. По данным авиакомпании, на борту находился 161 пассажир, пострадавших нет.

- Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома, - рассказали в пресс-службе авиакомпании. - Посадка прошла благополучно, экипаж оперативно произвел эвакуацию пассажиров.

Самолет совершил аварийную посадку утром 12 сентября на грунт в районе села Каменки. Как сообщала BAZA, самолет перед посадкой подавал сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы. Он планировал совершить посадку в аэропорту Новосибирска, но вскоре он пропал с радаров.

Пассажиров доставят в пункты временного размещения. С ними работает медицинский персонал для оценки состояния здоровья. В авиакомпании создан оперативный штаб.

Западно-Сибирская и Уральская транспортная прокуратура проводят проверку.

ЧППроисшествия: ЧПЭкстренная посадка самолета в поле Новосибирской области 12 сентября 2023