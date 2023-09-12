На месте работают сотрудники МЧС и прокуратуры Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки рейса «Уральских авиалиний» под Новосибирском утром 12 сентября.

- Выясняются обстоятельства авиационного инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», - сообщили в ведомстве. - Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил своему заместителю Сергею Семке и главе Убинского района Олегу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам.

Самолет совершил аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области. Пассажиры эвакуированы в пункты временного размещения. Информация о пострадавших не поступала.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru