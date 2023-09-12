«Мысленно попрощались с жизнью»: пассажиры рассказали об экстренной посадке рейса «Уральских авиалиний» под Новосибирском

Пассажиров временно размещали в ДК в Убнинске. Фото: читательница «КП»

Пассажиров, летевших рейсом «Уральских авиалиний», который экстренно сел под Новосибирском, отправили в Омск. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала одна из пассажирок.

Напомним, самолет Airbus A320 по маршруту Сочи-Омск совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки утром 12 сентября. Причиной к незапланированному приземлению в поле стали технические неполадки. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа.

Рейс совершил экстренную посадку в поле из-за технических неполадок. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

- Самолет готовился совершать посадку в Омске. Потом мы услышали громкий и неестественный скрип. Бортпроводники предупредили нас о том, что мы вынуждены совершить аварийную посадку, причины не объясняли. Нам провели инструктаж. Было очень страшно во время посадки. Мы мысленно попрощались с жизнью. Большое спасибо пилотам, которые смогли без потерь посадить самолет, - рассказала «КП-Екатеринбург» Марина Валенкова.

Женщина также поделилась видео, которое она записала сразу после выхода из самолета. На нем слышно, как пассажиры кричат: «Какое счастье!»

По ее словам, после прибытия экстренных служб пассажиров быстро отвезли в Дом культуры соседнего села Убинское.

- Нам предоставили питание, кому нужно – медицинскую помощь. Сейчас всех уже отправили в Омск. Добраться предложили на самолете или электричке. Мы с мужем на электричке поехали, - добавила Марина Валенкова.

Отметим, генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов заявил, что пассажирам выплатят по 100 тысяч рублей компенсации за испуг.

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