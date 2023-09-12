Двух человек госпитализировали после экстренной посадки рейса «Уральских авиалиний»

Рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки под Новосибирском. Фото: МЧС России

После экстренной посадки под Новосибирском самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Сочи в Омск, госпитализировали двоих пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирска.

- После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген. Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. С пассажирами самолета работают психологи, - сообщили в ведомстве.

Рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки под Новосибирском утром 12 сентября. Перед посадкой подавал сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы.

На борту самолета находились 161 пассажир и шесть сотрудников экипажа. Их доставили в пункт временного размещения в ДК в Убинске. Сейчас там дежурят пять бригад скорой помощи. Пассажирам самолета медицинскую помощь оказывают терапевты и педиатры.

После экстренной посадки самолета следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

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