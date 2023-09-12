СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки рейса «Уральских авиалиний»

Пассажиров доставили в пункт временного размещения Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

После экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Сочи в Омск, следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственно-оперативная группа проводит на месте происшествия проверку.

Напомним, рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки под Новосибирском утром 12 сентября. Перед посадкой подавал сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы.

- На борту самолета Airbus A320 находилось 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным авиакомпании, пострадавших нет. Пассажиров доставили в пункт временного размещения в ДК в Убинке. С ними работает медицинский персонал для оценки состояния здоровья. В авиакомпании создан оперативный штаб.

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