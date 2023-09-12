«Борт мог превратиться в неуправляемую махину»: авиаэксперт – о причинах аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском

- На самолетах всегда три гидросистемы: основная, резервная и аварийная, - объясняет авиэксперт Олег Башмаков. Фото: "Уральские авиалинии" / Из личного архива Олега Башмакова

Во вторник, 12 сентября, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился на поле под Новосибирском. Это был рейс U6-1383, следовавший по маршруту Сочи-Омск. Как рассказал генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов, у воздушного судна отказала одна из гидросистем.

- При заходе на посадку у самолета отказала «зеленая» гидросистема. Вообще у самолета их три: «зеленая», «желтая» и «голубая». В данном случае отказала зеленая. В этой ситуации у командира мало времени, он должен уйти на второй круг и оценить риски, - говорит Сергей Скуратов. – Посадочная полоса в Омске - 2500 метров, в Новосибирске - 3000 метров. Пилот принял решение лететь в Новосибирск. При отказе зеленой гидросистемы наблюдаются сбои: неадекватно работают закрылки и спойлеры. Поэтому посадочная дистанция может увеличиваться. К сожалению, сильный ветер, выпущенные створки шасси увеличили расходы топлива. Командир осознал, что топлива будет недостаточно для совершения посадки. А командир воздушного судна - это Господь и Бог. Он принял решение посадить самолет в поле.

Борти сел утром 12 сентября в 180 километрах от Новосибирска. Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Возникает вопрос, если у самолета три гидросистемы, смог бы он дотянуть до аэродрома при отказе одной из них. «КП-Екатеринбург» задала этот вопрос бывшему пилоту гражданской авиации, а ныне пилоту частных рейсов Олегу Башмакову.

- На самолетах всегда три гидросистемы: основная, резервная и аварийная. Видимо, Сергей Скуратов имеет в виду, что «зеленая» - это основная. Все три гидросистемы питаются от одной рабочей жидкости. Называется она «гидрожидкость». Если ее нет, то хоть красная, хоть зеленая не поможет, потому что нечем работать, - объясняет авиаэксперт. - От гидросистемы питаются все управляющие поверхности на самолете: руль высоты, руль поворота. Самолет мог просто превратится в неуправляемую махину. Я не знаю деталей происшествия, но раз экипаж принял решение садиться вне аэродрома, значит, ситуация была критической. Значит, управление самолетом было затруднено. По какой причине произошла потеря гидрожидкости – будет выяснять комиссия.

По словам эксперта, ситуация с нехваткой топлива также имела место быть.

- Машина шла в штатной конфигурации, была с чистым крылом, работала. Экипаж заметил неполадки. Управление стало затрудняться. Они начали искать пути решения. В данном случае лететь дотуда, докуда дотянут. Садиться на поверхность «на живот» - это не менее безопасно, чем с выпущенным шасси. Они определили, что идет расход гидрожидкости, и приняли решение выпустить шасси. А когда выпустили шасси - ухудшилась аэродинамика воздушного судна, сопротивление на машину увеличилось, увеличился и расход топлива. В штатном полете ты на эти вещи не рассчитываешь, не закладываешь увеличенный расход топлива. Поэтому нужно было садиться.

Бывший пилот гражданской авиации также обратил внимание на то, что оценить степень опасности могли только члены экипажа.

В авиакомпании заявили, что экипаж действовал профессионально. Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

- Они действовали в зависимости от обстоятельств. Потому что все зависело от времени. Срабатывает «система сжатой пружины», когда резерва не остается, мозги начинают лихорадочно работать. Самое главное: люди живы, а за это экипажу низкий поклон. Анализировать правильность данного поступка с точки зрения «долетели бы или нет» будет специальная комиссия.

В настоящее время экипаж отстранен от полетов.

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