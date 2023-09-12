После посадки рейса «Уральских авиалиний» в поле МЧС открыла горячую линию

Самолет приземлился в поле под Новосибирском. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

После экстренного приземления рейса «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском МЧС России открыла горячую линию. Позвонить можно по номеру: 8 (383) 239-99-99. Также «Уральские авиалинии» запустили горячую линию для родственников пассажиров рейса U6-1383. Позвонить можно по телефону: 8 (495) 13 94 101.

Напомним, ЧП произошло утром 12 сентября в Убинском районе Новосибирской области. Airbus A320 приземлился прямо в поле. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа.

- Пассажиры сейчас садятся в автобусы и разъезжаются в пункты назначения: Омск, Новосибирск. В ДК села Убинское им предоставили питание, воду, зарядные устройства для мобильных телефонов. Багаж выдан пассажирам, - сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

К счастью, в результате жесткой посадки никто не погиб. Двум пассажирам понадобилась госпитализация. Пожара на борту также удалось избежать.