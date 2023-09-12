Переехал из Каменска в Екатеринбург 5 лет назад: друзья рассказали о бортпроводнике экипажа самолета, севшего под Новосибирском

В Екатеринбурге Дмитрия ждет его жена. Фото: страница Дмитрия Рябова во "Вконтакте"

Утром 12 сентября в Новосибирской области совершил экстренную посадку самолет Airbus A320. Это был борт авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал по маршруту Сочи – Омск.

В связи с техническими неполадками, экстренное приземление пришлось совершать прямо в пшеничном поле в районе села Каменки в Новосибирской области. По данным гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, самолет эксплуатировался около 15 лет. Он добавил, что самолет Airbus A320 серьезных повреждений не получил.

Экстренная посадка была в поле в Новосибирской области. Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

На борту находилось 168 человек. После экстренного приземления бортпроводники провели для пассажиров дополнительный инструктаж, и попросили без паники следовать всем инструкциям.

- Мы услышали громкий и неестественный скрип. Бортпроводники предупредили нас о том, что мы вынуждены совершить аварийную посадку, причины не объясняли. Нам провели инструктаж. Было очень страшно во время посадки. Мы мысленно попрощались с жизнью. Большое спасибо пилотам, которые смогли без потерь посадить самолет, - рассказывала «КП-Екатеринбург» пассажир Марина Валенкова.

Среди бортпроводников был 27-летний Дмитрий Рябов. Молодой человек, среди остальных членов экипажа, попал на фото у самолета, удачно приземлившегося в пшеничном поле. На снимке он крайний слева.

Дмитрий Рябов на фото слева. Фото: пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии"

- Дима вырос в Каменске-Уральском (город, расположенный в 100 км от Екатеринбурга. - Прим.Ред.). Мы с ним учились вместе в школе, за одной партой сидели. Потом был политехнический колледж, там мы тоже сидели за одной партой. Позднее по определенным причинам Дима перевелся в другое учебное заведение, а лет пять назад перебрался в Екатеринбург, - рассказывает «КП-Екатеринбург» друг Дмитрия Алексей Тарских.

А вот любовь к авиации у Дмитрия Рябина появилась не с самого детства. В юности он увлекался футболом и добивался неплохих успехов в этом виде спорта. Молодой человек всегда оставался открытым, коммуникабельным и добрым, рассказывает Алексей. Бортпроводником в «Уральских авиалиниях» Дмитрий стал в 2018 году.

В Екатеринбурге его ждет любимая жена.

На время расследований весь экипаж временно отстранят от работы. Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов уточнил, что летчиков ждет беседа со Следственным комитетом, руководством «Уральских авиалиний» и прокуратурой.

Каждому из пассажиров выплатят компенсацию по 100 тысяч рублей.

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