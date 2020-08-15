«Для нас это второй день рождения»: воспоминания пассажиров самолета, приземлившегося на кукурузу

Самолет признали не подлежащим восстановлению и разобрали по частям. «Уральские авиалинии» получили три миллиарда рублей по страховке воздушного судна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

15 августа 2019 года. Еще сонные пассажиры рейса Жуковский – Симферополь заходят в самолет в надежде поскорее оказаться на пляжах Крымского полуострова. Посадка в лайнере «Уральских авиалиний» полная – 226 пассажиров и семь членов экипажа.

За несколько мгновений до взлета диспетчер сообщает командиру воздушного судна 41-летнему Дамиру Юсупову о стае птиц на полосе вылета. Такие предупреждения в авиации обычное дело, но в тот день именно пернатые станут причиной отказа обоих двигателей.

Получая тревожный сигнал, Юсупов принимает решение не возвращаться в аэропорт, а сажать самолет на кукурузное поле вблизи Жуковского. Спустя 93 секунды после взлета, в 06:15 по московскому времени, Airbus A321-211 совершает аварийную посадку. Борт, который должен был пролететь полторы тысячи километров в сторону Черного моря, оказался среди зарослей початков в Подмосковье.

В результате жесткого приземления 74 человека получили незначительные травмы, никто не погиб. После этого все пассажиры будут говорить только о слаженных действиях экипажа, а имена Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина узнает весь мир.

- Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы! – говорил в мегафон старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий. Сказанная не ради красного словца фраза моментально стала культовой и негласным гимном всей истории.

На следующий день президент Владимир Путин подписал указ о представлении пилотов к высшей государственной награде – Героев Российской Федерации. Остальные члены экипажа будут награждены орденом Мужества.

Дамир Юсупов больше не представляется перед полетами. Не все могут адекватно реагировать на то, что их пилоту приходилось сажать самолет на кукурузное поле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поле возвращения в родной Екатеринбург Дамир Юсупов максимально скромно ведет себя на публике. А во время первого интервью и вовсе извиняется перед пассажирами. Мол, не выполнил свою прямую обязанность – доставить их в аэропорт Симферополя.

- Многие говорят, что герой, но я себя героем нисколько не ощущаю. Я выполнял то, что должен был выполнить, спасал самолет, пассажиров, экипаж. Я думаю, это было единственное решение. Я себя героем не считаю, - говорил Дамир Юсупов.

НА САМОЛЕТАХ БОЛЬШЕ НЕ ЛЕТАЕМ

Почти половина пассажиров «кукурузного» рейса от повторного перелета в Крым отказалась. Да и какой может быть отпуск, когда перед глазами вся жизнь пронеслась? Нашлись и те, кто не на шутку теперь боится полетов. Среди них оказалась и семья Альвины и Дмитрия Волощук.

Для них этот полет должен был стать началом долгожданного отпуска. Годом ранее у пары родился сын, и выбраться к морю получилось лишь в конце лета.

- Я сколько летала – никогда не запоминала имя пилота, - рассказывает «КП» о тех событиях Альвина Волощук. – А тут слышу голос по громкой связи и запоминаю. Командир судна Дамир Юсупов.

Молодая мама с ребенком на руках и мужем села у иллюминатора через ряд от аварийного выхода. Для них взлет не запомнился чем-то необычным или подозрительным.

Альвина уверена, что об опасности рейса ее предупреждали. Вечером накануне вылета Дмитрий разбил целую коробку яиц. Женщина сразу же восприняла это как плохой знак.

- Мы тогда все же полетели вторым рейсом до Симферополя, и обратно на самолете вернулись. Но потом поняли, что пока нам сложно даются перелеты. Думаю, ближайшие пять лет мы на самолет билеты покупать не будем. Когда началось резкое снижение, я очень испугалась, повернулась мужу и сказала «Что происходит?! Мне страшно». Обычно Дима меня всегда успокаивал и объяснял что-то про турбулентность. Но в тот день он сам не понимал происходящего и молчал, - делится Альвина.

Несмотря на то, что ходит много разговоров о том, что Юсупов мог сохранить самолет (воздушное судно было признали не подлежащим восстановлению и разрезали на части – прим.ред.) и вернуться в аэропорт Жуковский, спасенные пассажиры уверены в правильности его действий.

- Знаете, я не МАК (Межгосударственный авиационный комитет), но для меня Дамир Юсупов – герой. Он спас 233 жизни, а что может быть дороже этого?! И для меня и для мужа 15 августа – второй день рождения. Очень надеюсь, что еще представится возможность поблагодарить его лично, - добавила москвичка Альвина Волощук.

Альвина и Дмитрий Волощук. Фото: предоставлено героями публикации

ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ ПОЛЕТ – СРАЗУ ЧП

История Алисы Котовой и Алексея Бирюкова могла бы стать сюжетом для голливудской драмы. Пара познакомилась за год до рокового полета по интернету. Алексей долгое время не мог уговорить возлюбленную полететь куда-то. До 15 августа Алиса никогда не летала на самолетах, и большой вопрос захочет ли снова.

- Вот как так бывает в жизни? Первый полет и сразу ЧП. Леша сидел у окна, поэтому я видела, как летят искры из двигателя. Но я и подумать не могла, что мы падаем, да еще и на поле кукурузы, - вспоминает Алиса.

Алиса и Алексей у аэропорта, вылет из которого едва не стал роковым для них и всех пассажиров Airbus A-321. Фото: предоставлено героями публикации

Спустя два месяца после аварийной посадки Алиса узнала, что ждет ребенка. К предложению руки и сердца Алексей подошел с креативом. Пригласил даму сердца в Останкинскую телебашню и на высоте 337 метров предложил стать его женой. Алиса без раздумий сказала «да».

Место было выбрано не случайно. Именно на такой высоте самолет начал снижаться.

- Муж говорит, что это высота нашей с ним любви. У него не осталось какого-то осадка после того полета и он уже снова зовет меня лететь отдыхать. А я вот не знаю пока мое отношение к самолетам. Страх небольшой есть, должно пройти еще немного времени после этого.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАТЕМАТИКИ, ТО, ЧТО ВЫЖИЛИ – ЧУДО

Для баскетболиста-любителя Бориса Швайгера год назад жизнь во многом поделилась на до и после. В первую очередь из-за отношений с матерью. В Крым Борис должен был улететь на двухнедельный отпуск вместе с другом. Но приятели на ровном месте купили билеты на разные рейсы.

- Друг вылетел из Жуковского на несколько часов раньше, он должен был встретить меня в аэропорту Симферополя. Получилось так, что он долетел, а я – нет. Естественно, с точки зрения математики это – чудо. Надо признать, что в тот день мне и всем остальным повезло. Сейчас я вспоминаю это как интересное событие, но без страха и восторга. Это был насыщенный день, о котором я буду долго помнить, - рассказывает Швайгер.

24 августа 2019 года последние части лайнера были вывезены с кукурузного поля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На тот момент Борис уже больше года не общался со своей мамой. Дошло до того, что он, несмотря на приглашение, не пришел к ней на юбилей.

Когда Татьяна Швайгер увидела в новостях, что ее сын едва не погиб, сразу же позвонила ему.

- Да, мама позвонила мне. Сказала «Давай общаться?». Я сказал, что можно попробовать.

Борис Швайгер стал больше общаться с родными после аварийной посадки. Фото: предоставлено героями публикации

Сегодня, спустя ровно год после аварийной посадки, пассажиры рейса соберутся вновь, чтобы отметить годовщину спасения.

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