Почему в поле под Новосибирском экстренно сел самолет: ответы на главные вопросы

Самолет экстренно сел под Новосибирском 12 сентября. Фото: Алексей Булатов («КП»), Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Во вторник, 12 сентября, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился на поле под Новосибирском. Это был рейс U6-1383. Он летел из Сочи в Омск. Причиной к незапланированному приземлению стал отказ гидросистемы. На борту находились 161 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из людей не пострадал. Их временно разместили в доме культуры соседнего села Убинское.

О подробностях ЧП рассказал генеральный директор «Уральских авиалиний Сергей Скуратов». Мы собрали главное о посадке самолета в поле под Новосибирском 12 сентября 2023.

Почему самолет приземлился в поле под Новосибирском

- Рейс выполняли по маршруту "Сочи-Омск" на самолете Airbus A320, который эксплуатируется в нашей компании достаточно давно и успешно. В 2013 году пилоты окончили летное училище. Капитан корабля летает уже три года и достаточно успешно. Все отклонения и нарушения у нас фиксируются. Поэтому мы говорим с уверенностью, что пилоты профессионально выполняют свои обязанности, - говорит Сергей Скуратов. - Рассказываю, что произошло. При заходе на посадку у самолета отказала зеленая гидросистема. Вообще у самолета их три: зеленая, желтая и голубая. В данном случае отказала зеленая. В этой ситуации у командира мало времени, он должен уйти на второй круг и оценить риски.

Сергей Скуратов рассказал об обновлении парка авиакомпании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почему самолет «Уральских авиалиний» не смог приземлиться в аэропорту

- Посадочная полоса в Омске - 2500 метров, в Новосибирске - 3000 метров. Пилот принял решение лететь в Новосибирск. При отказе зеленой гидросистеме наблюдаются сбои: неадекватно работают закрылки и спойлеры. Поэтому посадочная дистанция может увеличиваться. К сожалению сильный ветер, выпущенные створки шасси, увеличили расходы топлива. Командир осознал, что топлива будет недостаточно для совершения посадки. А командир воздушного судна это Господь и Бог. Он принял решение посадить самолет в поле. И это было правильное решение. Внешне поломок самолета нет. Он стоит в поле на шасси. Самолет находился в эксплуатации около 15 лет.

Экипаж самолета, приземлившегося в поле, отстранят от полетов

- Экипаж будет отстранен. До конца расследования он писать «море» объяснительных, беседовать со Следственным комитетом, Прокуратурой, руководством «Уральских авиалиний».

Как изменится расписание рейсов «Уральских авиалиний» после посадки самолета в поле

- Программу придется несколько урезать. Утешает, что мы входим в зимнюю навигацию. Интенсивность полетов будет значительно меньше, чем была летом. Летом в августе мы летали почти 250 рейсов в сутки. Это очень много на 52 самолетах, которые есть у нас.

Экипаж сработал профессионально. Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Что стало с самолетом, приземлившимся в поле под Новосибирском

- Внешне он не поврежден. Но он будет детально обследован. Наши технические специалисты уже выехали на место посадки самолета и будут вместе с Международным авиационным комитетом делать оценку. Постараемся самолет восстановить. Как мы его будем транспортировать оттуда, пока не знаем. Отцепляются крылья, двигатели и как-то это все перевозится. Будем думать.

Был ли пожар при экстренной посадке самолета Сочи-Омск

- Это не следы от огня, это грязь, которая вылетела из-под передних колес. Поле мокрое, самолет катился. Обороты у колеса большие – грязь забросило на самолет.

Пассажирам самолета, приземлившегося в поле заплатят компенсацию

- Договорились со страховой компанией – каждому пассажиру будет выплачено по 100 тысяч рублей, как компенсация за испуг. Мы это делали и при посадке предыдущего самолета на кукурузном поле (в августе 2019 года, - Прим. Ред.)

Что известно об экипаже самолета Сочи-Омск, совершившего экстренную посадку

- Экипаж профессионально подготовлен. Командир и второй пилот окончили летное училище в 2013 году. Капитан корабля 3 года уже летает командиром. На хорошем счету. Это мы можем говорить объективно, потому что все полеты наших летчиков расшифровываются 100% и все отклонения или нарушения, фиксируются. Поэтому мы можем очень четко говорить о каждом пилоте, насколько он профессионально выполняет свои обязанности, включая все тонкости.

Зачем потребовалась помощь руководства Свердловской области

- Активно включились все три губернатора: Свердловской, Омской, Новосибирской областей. Это наша инициатива «Уральских авиалиний». Мы не услышали ни одного отказа. Мы всегда говорим: дайте нам это, мы оплатим. Мы оплатим автобусы, электрички. Мы не пытаемся получить все просто так.

Примерные сроки эвакуации самолета

- От месяца. Нужна специальная техника, подготовка, разрешения. Будет работать бюрократическая машина. Мы с этим сталкивались, поэтому не питаем иллюзий.

Самолет на загорелся после посадки. Фото: Западно-Сибирская прокуратура

Пилотов представят к награде

- Пока рано об этом говорить. Летчики молодцы. Они сохранили жизнь людей, самолет. Я думаю, пилот принял решение посадить самолет в поле, так как оно было ровным. В кукурузном поле поверхность не видно: кукуруза 2,5 метра высотой, элитная. Что под ней – никто не знает. А здесь все видно. Самолет мягко и аккуратно приземлился на шасси. Выполнить такую посадку – это большое мастерство, это самообладание.

Могло ли хватить топлива до аэропорта Новосибирска

- Топлива было достаточно. Это расчетные цифры – 3800 килограммов. У него было 4200 килограммов. Вполне хватало. Стечение обстоятельств способствовало тому, что топливо быстро расходовалось. Смогли бы они долететь до аэропорта Новосибирска - один Бог знает. Командир судна сделал такое решение. Я с ним соглашусь. Он был наверху, а я - на земле. Не дотянули они 120 миль.

Почему самолет был неисправен

-Все разговоры о поломках – это дилетантские штучки. У всех самолетов бывают поломки. Даже если в самолете сломано кресло, лететь мы не можем. Первое, что сделал центр технического обслуживания - отследил все виды работ, которые проводились на данном самолете. Это нормальный боевой рабочий самолет, который мы когда-то купили в США.

Как давно проверяли гидросистему, повлияли ли на поломку западные санкции

Санкции отразились на сложностях поставки запчастей. Я сам пилот. И никогда не позволю самолету вылететь неисправным. Все работы выполняются в плановом порядке. 600 часов налетал - останавливается, выполняются определенные работы. По-другому самолет в воздух не поднимется.

На обслуживание самолета тратиться примерно 70-75 % чистой выручки. Мы не получаем супер-бонусы от государства. Центр технического обслуживания - пожиратель наших финансовых ресурсов. Но мы понимаем, что это нужно. Иначе самолеты не полетят. У нас были добрые взаимоотношения с «Боингом» и Airbus . Мы очень долго эксплуатировали западные самолеты. Но в данный момент с компанией Airbus мы не контактируем.

Мы сделали большую заявку на поставку самолетов российского производства МС-21. Свыше 40 самолетов. Примерные даты поставки 2028 -2030 гг. По характеристикам они аналогичны Airbus. Сейчас также идут переговоры с губернатором Свердловской области по выделению куска земли на строительство еще одного ангарного комплекса под обслуживание МС – 21. Финансовых вложений потребуется порядка 7 млрд рублей. Деньги вложенные в землю – это инвестиции в безопасность полетов. Внутри будет находится 4-6 самолетов одновременно.

ЧП с самолетами «Уральскими авиалиниями»

- По-моему такие посадки должны восстановить доверие к авиакомпании. Посадки с отказавшим двигателем – 2-3 в мире. Одна из таких посадок – посадка на кукурузное поле. Я думаю, мы умеем готовить профессиональных пилотов.

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