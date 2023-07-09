Работники Ozon и «Уралхиммаш» заразились, проживая в одном хостеле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 5 июля, стало известно о вспышке менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Ее обнаружили у семи работников предприятия. Сейчас ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора. Рассказываем последние новости о ситуации со вспышкой менингококковой инфекции в Екатеринбурге.

СКОЛЬКО ВСЕГО ЧЕЛОВЕК ЗАРАЗИЛОСЬ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Самые свежие данные Роспотребнадзор опубликовал 9 июля 2023 года. К настоящему моменту зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции в Екатеринбурге. Новые заразившиеся были обнаружены в ходе наблюдения санврачей за людьми, контактировавшими с заболевшими сотрудниками OZON.

Цифры росли так: 5 июля — 7 случаев, 6 июля — 8 случаев, 7 июля — 10 случаев, 9 июля — 15 случаев.

Медики осмотрели более 1200 человек, которые могли контактировать с заболевшими Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГДЕ РАБОТАЮТ ЗАРАЗИВШИЕСЯ МЕНИНГОКОККОМ ЛЮДИ

Изначально в Роспотребнадзоре сообщали, что менингококковая инфекция обнаружена только у сотрудников распределительного центра Ozon. Но в воскресенье, 9 июля, картина поменялась. Заболевание обнаружили также и у работников завода «Уралхиммаш».

- Выявлены два случая заболевания и один бессимптомный носитель инфекции среди работников ПАО «Уралхиммаш», - сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

КАК РАБОТНИКИ OZON И УРАЛХИММАШ ЗАРАЗИЛИСЬ МЕНИНГОКОККОМ

У менингококковой инфекции есть лишь один способ передачи — воздушно-капельный. Иными словами, чтобы заразиться, надо быть в очень тесном контакте либо с тем, кто уже болеет, либо с тем, кто не болеет, но является носителем бактерии. Не стоит бояться того, что зараза может распространяться через посылки, с которыми контактировали заболевшие сотрудники Ozon. На поверхностях вещей опасный возбудитель не живет.

Два заболевших человека погибли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока сложно сказать, кто именно является нулевым пациентом в данной ситуации. Но точно известно, где именно и работники Ozon, и сотрудники «Уралхиммаш» могли подхватить инфекцию.

- Заводчане проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле, - объясняют в Роспотребнадзоре.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК УМЕРЛО ОТ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

К настоящему моменту известно о двух случаях смерти сотрудников распределительного центра Ozon. Эту информацию подтвердили и в региональном Минздраве, и в Следственном комитете России.

К 9 июля подтверждено 15 случаев менингококковой инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным «КП-Екатеринбург», первой погибла 46-летняя женщина по имени Анна. Она скончалась еще 26 июня. Вторым погибшим оказался 21-летний житель Магнитогорска по имени Кирилл. В Екатеринбург юноша приехал в середине июня, чтобы работать вахтовым методом. Он занимался приемкой товара и жил в хостеле для иногородних. Первые симптомы болезни у него появились еще 22 июня. Смерть наступила 1 июля.

- По указанию исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области полковника юстиции Анатолия Дмитриевича Надбитова территориальными следственными органами СК России организовано проведение процессуальных проверок по каждому из двух указанных случаев, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

КАКИЕ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ МЕРЫ

Как отмечают в Роспотребнадзоре, сейчас ведется медицинское наблюдение всех, кто контактировал с заболевшими. Осмотрено более 1200 человек. Проводится дезинфекция помещения и вакцинация.

- На текущий момент прививки получили более 900 работающих в распределительном центре Ozon и на предприятии «Уралхиммаш», - добавляют в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. - Граждане, бывшие в близком контакте с заболевшими, проходят антибиотикопрофилактику.

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