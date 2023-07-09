Вслед за Ozon три случая менингококковой инфекции обнаружили на Уралхиммаше в Екатеринбурге

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают вести медицинское наблюдение всех, кто контактировал с заболевшими Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают бороться с распространением менингококковой инфекции в Екатеринбурге. О вспышке заболевания в распределительном центре Ozon стало известно 5 июля. К воскресенью, 9 июля, количество заболевших увеличилось.

- В ходе наблюдения за контактными лицами выявлены еще два заболевших среди сотрудников распределительного центра ОЗОН, а также два случая заболевания и один бессимптомный носитель инфекции среди работников «Уралхиммаш», - сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Заводские сотрудники подхватили инфекцию потому, что проживали в одном хостеле с сотрудниками Ozon. Итого сейчас менингококковая инфекция зарегистрирована у 15 человек. Из них двое — умерли. Сотрудники Роспотребнадзора продолжают вести медицинское наблюдение всех, кто контактировал с заболевшими людьми на работе или в месте проживания.

Изначально заболевание было зарегистрировано у сотрудников распределительного центра Ozon Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Осмотрено более 1200 человек, - уточняют в Роспотребнадзоре. - Продолжаются активные дезинфекционные мероприятия, проводится вакцинация по эпидемическим показаниям. Граждане, бывшие в близком контакте с заболевшими, проходят антибиотикопрофилактику.

Вакцинация сотрудников теперь проводится не только в распределительном центре Ozon, но и на «Уралхиммаше». Для работников обоих предприятий Роспотребнадзор организовал горячую линию по данной ситуации. Позвонить можно в рабочее время по номеру: +79826905923

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