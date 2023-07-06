Инфекцию выявили у семи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственное управление СКР по Свердловской области подтвердило смерть двух сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Известно, что несколько дней назад там произошла вспышка менингококковой инфекции. Ранее сотрудники склада сообщили, что первой погибла работница дневной смены Анна. Известно, что на объекте уже введен масочный режим. Сотрудники живут в хостеле.

- По указанию исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области полковника юстиции Анатолия Дмитриевича Надбитова территориальными следственными органами СК России организовано проведение процессуальных проверок по каждому из двух указанных случаев, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Как говорят врачи-инфекционисты, коварство менингококковой инфекции заключается в том, что она очень часто протекает в стёртой (похожей на обычное ОРЗ. – прим. ред.) форме.

Человек является носителем бактерии, не ощущая никаких симптомов и искренне считая себя здоровым. Но при этом и больной со стёртой формой, и носитель бактерии могут быть опасны из-за возможности заражения других людей.

- Носительство менингококковой инфекции в основном регистрируется в молодых, только что формирующихся коллективах, когда в одном месте встречаются здоровые люди и бактерионосители. Это бывает, например, когда ребенок начинает посещать детский сад или школу, - говорит доцент кафедры инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета Павел Кузнецов.

Ранее управление Роспотребнадзора подтвердило выявление инфекции у семи человек.

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