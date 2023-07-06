При попадании в кровь менингококки могут достигнуть и мозговых оболочек, вызывая их тяжелое воспаление – менингит Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на складе распределительного центра Ozon произошла вспышка менингококковой инфекции. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время подтверждено семь случаев. Также известно, что два человека скончались. Правда, пока с уверенностью нельзя сказать, что стало причиной их смерти. Это станет известно в ходе необходимых исследований.

Стоит ли бояться этой вспышки и как защитить себя от инфекции – в материале «КП-Екатеринбург».

Смертельная инфекция маскируется под обычное ОРВИ

Возбудитель менингококковой инфекции – бактерия Neisseria meningitidis, которая, как уверяют врачи-инфекционисты, передается только от человека к человеку. Источником инфекции могут быть как больные, так и бактерионосители. Под последними подразумеваются люди, которые либо переболели бессимптомно, либо в легкой форме.

Путь передачи при менингококковой инфекции только один — воздушно-капельный. То есть, для заражения нужен тесный контакт с больным или бактерионосителем. Во внешней среде, то есть на различных предметах (в том числе посылках), менингококк гибнет очень быстро.

Так в чем же коварство менингококка?

Как говорят врачи-инфекционисты, коварство этой инфекции заключается в том, что она очень часто протекает в стёртой (похожей на обычное ОРЗ. – Прим. Ред.) форме. Или человек является носителем бактерии, не ощущая никаких симптомов и искренне считая себя здоровым. Но при этом и больной со стёртой формой, и носитель бактерии могут быть опасны из-за возможности заражения других людей.

- Носительство менингококковой инфекции в основном регистрируется в молодых, только что формирующихся коллективах, когда в одном месте встречаются здоровые люди и бактерионосители. Это бывает, например, когда ребенок начинает посещать детский сад или школу, - говорит доцент кафедры инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета Павел Кузнецов.

Вспышки могут произойти при формировании любых других коллективов.

- Между людьми происходит обмен микрофлорой, в том числе менингококками, и часть коллектива начинает болеть. Но, к счастью, большая часть больных переносит менингококковую инфекцию в легкой или локализованной форме – в виде назофарингита, который напоминает обычное ОРЗ, - продолжает Павел Кузнецов.

Бактерия одна, а проявлений много

Чтобы понять многообразие форм менингококковой инфекции, стоит немного изучить тот путь, который менингококки проделывают в организме человека.

Первое место, куда они попадают - это носоглотка. Здесь бактерии вызывают естественную ответную реакцию – воспаление, которое проявляется небольшим повышением температуры на 3-5 дней, такой же умеренной интоксикацией, слабостью, першением в горле, весьма скромным насморком и кашлем. Человека ничего не настораживает, и если его иммунитет справляется с инфекцией на этом этапе, то он может либо выздороветь, либо стать бактерионосителем.

Но если иммунная защита на уровне носоглотки не справляется, то менингококки попадают в кровь. Здесь ситуация становится на порядок опаснее. По данным медиков, летальным исходом могут закончиться 10-20% тяжелых случаев этой инфекции. При таком раскладе клиническая картина меняется радикально.

Если заболел ребенок (а именно у детей чаще всего бывают тяжелые формы менингококковой инфекции), то родители часто даже могут назвать час начала болезни. Появляется резкая слабость, лихорадка, рвота, отказ от еды, иногда судороги. И практически сразу можно увидеть сыпь, которая за несколько часов становится багрово-синюшной.

Такое тяжелое течение инфекции объясняется тем, что менингококки поражают надпочечники – железы внутренней секреции, в которых синтезируются жизненно-важные гормоны.

При попадании в кровь менингококки могут достигнуть и мозговых оболочек, вызывая их тяжелое воспаление – менингит. В этом случае появляется резкая головная боль, светобоязнь, озноб, рвота и судороги.

От чего зависит тяжесть инфекции?

Факторов здесь много. Но врачи называют основные: это уровень местного иммунитета на слизистых, недавно перенесенные вирусные инфекции (ОРВИ, грипп), переохлаждение и стресс. Часть исследователей высказывает мнение, что на тяжесть протекания менингококковой инфекции влияет также аллергическая составляющая – а именно то, насколько ярко организм конкретного человека отреагирует на внедрение возбудителя.

Но главным определяющим фактором для возникновения вспышек инфекции все-таки является скученность людей и формирование новых коллективов.

Что сделать, чтобы не играть «в русскую рулетку» с менингококком?

Менингококковая инфекция даже в мире современных антибиотиков действительно напоминает русскую рулетку: никто не знает, когда и где он с ней встретится, и в какой форме перенесет. Поэтому врачи говорят о простом и надежном способе защитить себя от сюрпризов судьбы – это вакцинация.

- Менингококковая инфекция – это вакциноуправляемая инфекция, - подчеркивает кандидат медицинских наук Павел Кузнецов. Именно поэтому врачи советуют поставить соответствующие прививки детям перед началом посещения детского сада, школы или института. Взрослым – при выходе в новый коллектив. Вопрос со вспышками менингококковой инфекции в Вооруженных Силах Российской Федерации решили несколько лет назад: теперь всех призывников вакцинируют от этой инфекции.