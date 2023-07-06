После вспышки инфекции на одном из распределительных складов скончался сотрудник

Сотрудник работал на том же распределительном центре, где была зафиксирована вспышка инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на распределительном центре Ozon были зафиксированы случаи заболевания менингитом. Специалисты принимают меры для прекращения распространения опасной инфекции. Как сообщали в региональном Роспотребнадзоре, специалисты зарегистрировали семь случаев заражения менингококком.

В распределительном центре проводится необходимые противоэпидемические мероприятия. В пресс-службе Министерства здравоохранения «КП-Екатеринбург» сообщили, что один из сотрудников распределительного центра умер.

Однако, точного подтверждения тому, что причиной его смерти стала именно менингококковая инфекция, пока нет. Так как врачи в настоящее время проводят необходимые исследования для определения причины смерти мужчины.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru