В Екатеринбурге в распределительном центре Ozon произошла вспышка менингококка

Эффективно защититься от инфекции можно благодаря вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге подтверждена вспышка менингококка. Она произошла в распределительном центре Ozon, который находится на территории логопарка «Кольцовский». Уже зарегистрировано семь случаев заражения. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Сейчас специалисты свердловского ведомства организовали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. На данный момент ими приняты исчерпывающие меры для недопущения дальнейшего распространения.

- В ходе эпидемиологического расследования определены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан. Установлены контактные лица. Обеспечено проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе усилена дезинфекция помещений, организованы медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных, - рассказали в региональном Роспотрбнадзоре.

На данный момент проводится вакцинация сотрудников пункта и профилактическая антибиотикотерапия. Уже вакцинировались больше 60 человек. Ситуация находится на контроле свердловского Роспотребндзора.

В ведомстве рассказали, что заразиться менингококком через полученную посылку невозможно. Бактерии не остаются на поверхностях долгое время. Эффективно защититься от инфекции можно благодаря вакцинации.

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