После вспышки менингококка на складе Ozon в Екатеринбурге скончались два человека

Точную причину гибели сотрудников выясняют специалисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на территории распределительного центра Ozon была зарегистрирована вспышка менингита. Специалисты свердловского Роспотребнадзора уже зафиксировали семь случаев заражения менингококковой инфекцией 5 июля.

В самом распределительном центре провели санитарную обработку и дезинфекцию помещений. Были выделены границы очагов распространения опасной инфекции. Для контактных пациентов медики провели соответствующие обследования. К тому же, 60 сотрудникам провели вакцинацию.

Стало известно, что после вспышки менингококковой инфекции скончались, как минимум двое сотрудников склада. Правда, утверждать что гибель наступила именно от менингита пока невозможно. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

- Подтверждаем факт смерти двух человек. Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти, - сообщает пресс-служба Минздрава.

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