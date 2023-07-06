По данным Роспотребнадзора, на предприятии уже проводится вакцинация сотрудников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга вновь опасаются подхватить инфекцию. Только теперь дело не в коронавирусе, как пару лет назад, а в менингококковой инфекции, которая может приводить к менингиту. Зараза стала распространяться среди сотрудников распределительного центра Ozon. По данным Роспотребнадзора, ее подхватили как минимум семь человек. И, к сожалению, два человека уже погибли.

На предприятии уже проводится вакцинация сотрудников. Также, как выяснили корреспонденты «КП-Екатеринбург», для сотрудников введены ограничительные меры. Один из сотрудников, пожелавший остаться анонимным, рассказал о сообщениях в рабочих чатах, которые распространило руководство.

- С 06.07.23 на объекте Екатеринбург ФФ вводим масочный режим! – сообщается в одном из рабочих чатов распределительного центра. – Прошу отнестись к этому очень серьезно. Все сотрудники обязательно должны носить средства защиты (маски).

Также, по предварительной информации, сотрудники сейчас должны проходить проверку температуры тела. Делают это представители частного охранного предприятия на входе.

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