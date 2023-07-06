Коллеги узнали о смерти Анны днем 26 июня Фото: читатель «КП»

Первой погибшей сотрудницей распределительного центра Ozon в Екатеринбурге была Анна Л. Об этом «КП-Екатеринбург» на правах анонимности сообщил бывший коллега женщины. Информация о смерти сотрудницы появилась в рабочем чате днем 26 июня. Анна скончалась через несколько часов после госпитализации. Накануне стало известно, что на складе произошла вспышка менингита. По официальным данным, всего на 5 июля было зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции.

- Коллеги, добрый день. Сообщаю неприятную новость. Сегодня ночью умерла Анна, - написал руководитель.

Сейчас на складе масочный режим Фото: читатель «КП»

По словам собеседника, еще один человек умер в больнице 1 июля. Сейчас сотрудники распределительного центра Ozon живут в хостеле. Сейчас на складе введен масочный режим. Сотрудников попросили не вступать в конфликты с ЧОП, сотрудники которой будут измерять температуру при входе.

- По поводу обстановки: вчера был смене, и уже ввели масочный режим. Сомневаюсь, что он поможет от менингита. Сотрудников по домам не отправляют. Только теперь в масках. У нашего блока была скорая. Девушку одну накануне госпитализировали с приступом. Конечно же, мне страшно. Анну я не знала лично, она была сотрудником дневной смены, - рассказал сотрудник склада.

В министерстве здравоохранения Свердловской области подтверждают смерть женщины и мужчины. Однако пока не называют точную причину летального исхода.

- Подтверждаем факт смерти двух человек. Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти, - пояснили в пресс-службе минздрава.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия. На настоящий момент от менингококковой инфекции вакцинировано более 60 человек.